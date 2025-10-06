Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

El Ibiza Club de Campo corona a los mejores del II Torneo de tenis Clínica Vilaparc

Campeones del II Torneo Clinica VilaParc

Campeones del II Torneo Clinica VilaParc / D.I.

Redacción Deportes

Ibiza

El pasado domingo se disputaron las finales del II Torneo de Tenis Clínica Vilaparc en el Ibiza Club de Campo, poniendo fin a varias semanas de intensa competición. En categoría sub10 se proclamaron campeones Valentina Sundberg y Munro Hughes, mientras que en alevines los títulos fueron para Hana Horridge y Daniel Enríquez. En infantil, Alae Darfoufi y nuevamente Enríquez se alzaron con la victoria, y en cadete triunfaron Noah Dávila y Mariano Saavedra. Miguel Tüells se impuso en absoluto masculino y Patricia Torres en veteranos +65.

