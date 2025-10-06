Tenis
El Ibiza Club de Campo corona a los mejores del II Torneo de tenis Clínica Vilaparc
Ibiza
El pasado domingo se disputaron las finales del II Torneo de Tenis Clínica Vilaparc en el Ibiza Club de Campo, poniendo fin a varias semanas de intensa competición. En categoría sub10 se proclamaron campeones Valentina Sundberg y Munro Hughes, mientras que en alevines los títulos fueron para Hana Horridge y Daniel Enríquez. En infantil, Alae Darfoufi y nuevamente Enríquez se alzaron con la victoria, y en cadete triunfaron Noah Dávila y Mariano Saavedra. Miguel Tüells se impuso en absoluto masculino y Patricia Torres en veteranos +65.
