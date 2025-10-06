Taekwondo
Dos ibicencos representarán a España en el Mundial de taekwondo de Croacia
Ibiza
Valentino González Annan, de 15 años, y Javier Linero, de 18, han viajado a Porec (Croacia) para participar en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, que se celebrará del 7 al 11 de octubre. Ambos competirán como parte de la selección española, representando al país.
González Annan lo hará en la categoría júnior, mientras que Linero participará en la categoría sénior. Este nuevo logro consolida el crecimiento del Taekwon-Do ibicenco y el destacado trabajo formativo que se realiza desde el Club Deportivo Dojang Ibiza.
