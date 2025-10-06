DC10 y la Penya Esportiva Sant Jordi, una alianza que sigue creciendo

La Penya Esportiva Sant Jordi presentó recientemente su nueva camiseta para la temporada 2025/2026 en el campo municipal Kiko Serra, en un ambiente de fútbol de barrio y cercanía. Con los colores clásicos y el logotipo de DC10, el club refuerza una alianza emblemática entre deporte y ocio en la isla. Según explicaron en un comunicado, «DC10 mantiene su apoyo al fútbol local, impulsando valores como el trabajo en equipo y la comunidad». El Sant Jordi afronta así el nuevo curso con ilusión renovada y el respaldo de la icónica discoteca ibicenca.