Bronce para Álex Díaz en el ITTF World Para Elite de tenis de mesa en Brasil

El ibicenco Alejandro Díaz ha logrado una brillante medalla de bronce en el ITTF World Para Elite São Paulo 2025, uno de los cinco torneos más prestigiosos del calendario internacional de tenis de mesa paralímpico, disputado del 3 al 7 de octubre en la ciudad brasileña.

Díaz firmó un recorrido sobresaliente en el grupo, imponiéndose con autoridad ante jugadores de México, Estados Unidos y Brasil en las primeras rondas. Su buen rendimiento le permitió alcanzar los cuartos de final, donde venció al brasileño Luiz Filipe Guarnieri por un ajustado 3-2, en un partido de máxima intensidad y gran nivel técnico.

En las semifinales, el ibicenco se midió al francés Thomas Bauvais, uno de los grandes referentes europeos de la disciplina. Aunque Díaz ofreció una sólida actuación, cayó por 3-1, lo que le valió la tercera posición y la correspondiente medalla de bronce, un resultado de enorme mérito en un torneo que reunió a los principales nombres del tenis de mesa paralímpico mundial.

Este nuevo éxito confirma el excelente momento deportivo de Alejandro Díaz, que continúa consolidándose entre la élite internacional tras su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El jugador ya tiene la mirada puesta en sus próximos compromisos: el último torneo Para Elite del año, que se celebrará en Francia a finales de octubre, y el Campeonato de Europa en noviembre, donde buscará cerrar la temporada con nuevos éxitos.