Óscar Fuentes se sube a lo alto del podio en La Vuelta Cicloturista

La última etapa de la XXII edición de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo Hï Ibiza arrancó a las 9.00 horas en Sant Josep, en un ambiente festivo que volvió a demostrar que esta prueba es mucho más que una cita deportiva. Entre los casi 600 participantes estuvieron figuras históricas del ciclismo como Miguel Indurain, Joane Somarriba y Óscar Pereiro; el director de La Vuelta, Javier Guillén; además de reconocidos deportistas de otras disciplinas, como el expiloto de motociclismo catalán Carlos Checa.

La edición, bautizada como la “Vuelta de las Familias”, rindió homenaje al espíritu inclusivo y al sueño de Bartolo Planells, alma mater de la ronda.

En cuanto a los ganadores, Óscar Fuentes y Anna Jordens, que fueron los más rápidos en la jornada inaugural, reafirmaron su liderato en el cierre de la vuelta y se subieron a lo alto del podio en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Los primeros doce kilómetros llevaron al pelotón por carreteras secundarias entre Es Fornàs y Casita Verde, con repechos que marcaron el inicio de la jornada. Desde allí, descendieron hacia la costa, pasando por enclaves icónicos como Sa Caleta y Cala Jondal, hasta el primer avituallamiento en Es Cubells.

La ruta continuó con panorámicas inolvidables de Es Vedrà desde Cala d’Hort y la belleza de Cala Vadella, escenario del único tramo cronometrado. Tras reagruparse en Cala Molí y disfrutar de vistas espectaculares —e incluso algún baño improvisado—, el pelotón se dirigió a Sant Antoni, donde la tradicional torrada puso el broche final en el Passeig de Ses Fonts.

Ciclismo inclusivo y sin barreras

Una de las principales noticias de esta edición ha sido la participación récord de ciclistas adaptados, con tándems y handbikes que emocionaron en las subidas más exigentes.

El director de la prueba, Juanjo Planells, explicó: “El ciclismo es, ante todo, familia. Lo vemos en los corredores que repiten con sus hijos, en los amigos que convierten la Vuelta en tradición y en los ciclistas adaptados, que nos recuerdan que no hay barreras para compartir esta pasión”.

El granadino Héctor Esturillo, destacado handbiker, compartió su experiencia: “Lo más especial es descubrir por primera vez esta prueba. Para quienes vamos en handbike, es un reto poder disfrutarla junto a todos los demás y terminarla, que no es poco”.

La Vuelta Cicloturista Ibiza Hermanos Parrot ha celebrado su segunda edición duplicando la participación entre los más jóvenes. "Es una muestra de que el ciclismo está en pleno auge en nuestro país", apuntó la organización.

Tras la gymkana del pasado sábado en Ibiza, casi un centenar de jóvenes promesas hoy han competido en el circuito urbano de Sant Antoni de Portmany. Toni Bauzá, presidente de la Federación Balear de Ciclismo y Raúl Rodríguez, director de competición, han seguido muy de cerca la evolución de esta segunda edición. Ambos han coincidido en el "gran ambiente" vivido durante el fin de semana.

Según indicó la organización, "La Vuelta ha puesto en valor a la gran familia de los ciclistas adaptados, que inspiran con su ejemplo de superación; la familia que forman los acompañantes de los ciclistas, que cada año se reencuentran en la isla como una tradición ineludible; la familia de los cuerpos de seguridad, equipo de recogida de residuos y voluntarios, que trabajan unidos; a la gran familia de los vecinos ibicencos, que son el ADN de isla; y, por supuesto, a la comunidad cicloturista que convierte esta cita en algo más que una prueba deportiva: una celebración compartida".