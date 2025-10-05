Pena máxima para la SD Ibiza en el Estadi Balear

La SD Ibiza vendió cara su piel, pero terminó cayendo por 1-0 este domingo ante el Atlético Baleares en un encuentro en el que los mallorquines venciese llevaron los tres puntos gracias a un solitario gol tras un penalti transformado por Jaume Tovar en el 65. Andrada, fichaje que aterrizó esta semana en Ibiza, sumó su primera titularidad con el conjunto rojillo, y Edu Frías volvió al once en detrimento de Rimvydas, que no entró en la convocatoria por su lesión en el menisco para un choque en el que los pupilos de Raúl Casañ tuvieron contra las cuerdas a un rival que es uno de los favoritos al ascenso, sobre todo en una primera mitad muy disputada.

El equipo ibicenco saltó bien plantado al Estadi Balear, presionando arriba y dificultando la salida de balón del Atlético Baleares, que no se sintió cómodo en el inicio de partido, pero que fue ganando protagonismo con el paso de los minutos. La primera ocasión clara fue para la SD Ibiza después de una gran triangulación en tres cuartos de campo que desembocó en Pepe Bernal, que con un toque sutil con el exterior mandó el balón a escasos centímetros del palo de la portería de García.

El partido avanzaba y el Atlético Baleares no conseguía trenzar jugadas con las que desarbolar el planteamiento defensivo ideado por Casañ. El equipo local solo creó peligro a través de algún chispazo de sus hombres de ataque, pero siempre había ahí algún jugador de la defensa rojilla, muy cómoda y segura sobre el césped del Estadi Balear. Además, la SD Ibiza salía con una velocidad endiablada al contragolpe cada vez que se le presentaba la oportunidad, tratando de aprovechar la magia de Marquitos y Bernal y la rapidez de Gilbert y Álex Sánchez.

Los minutos pasaban y se jugaba a lo que quería la escuadra pitiusa, que llegó al descanso con resultado de empate a cero ante el segundo clasificado, que no consiguió dar con la tecla en los primeros 45 minutos para hacer daño a una SD Ibiza que tuvo mucha personalidad y una gran defensa en la primera mitad.

La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera, con los rojillos agobiando a su rival, al que además le disputó la posesión. No quería dejar pensar el conjunto pitiuso a los jugadores mallorquines, que no consiguieron imponer su ritmo de juego ante la presión de los de Casañ, que realizaron un gran despliegue físico durante todo el partido.

Pero todo cambió en el 65. Una internada por Bover terminó con el atacante mallorquín derribado dentro del área por Pepe Bernal y el árbitro señalando el punto de penalti. El ex de la Peña Deportiva Jaume Tovar fue el encargado de lanzar la pena máxima, engañando a Edu Frías para poner el 1-0 en el marcador y dar aire a un Atlético Baleares que se puso por delante y respiró con ese gol.

Jofre estuvo a punto de hacer el segundo solo diez minutos después al ejecutar de manera magistral una falta al borde del área que sacaron entre Edu Frías, el mejor jugador rojillo en la segunda mitad, y el larguero. El guardameta ibicenco volvió a salvar a los suyos al despejar un disparo desde fuera del área de Pol. El Atlético Baleares se soltó tras el 1-0 y dispuso de varias ocasiones para ampliar su ventaja ante una SD Ibiza a la que el gol mallorquín le sentó como un jarro de agua fría. No conseguía salir de su campo el equipo rojillo, que aún así llegó con vida a los últimos diez minutos de partido.

Los pitiusos se animaron y se fueron con todo a por el empate en el tramo final, mientras que los locales bajaron líneas y se dedicaron a defender el resultado. La entrada de Riquelme le dio otro aire al equipo de Casañ, que encerró en su campo a un Atlético Baleares que renunció al balón y lo fió todo al contragolpe para matar el partido. La SD Ibiza encontró un filón en la banda de Adri López, que colgó varios centros al área que no encontraron premio, y el Atlético Baleares se adjudicó una sufrida victoria ante un conjunto ibicenco que vendió cara su piel y dio una buena imagen, sobre todo en la primera mitad.

Con esta derrota, la SD Ibiza desciende hasta la undécima posición con cinco puntos en cinco jornadas, mientras que el Atlético Baleares se mantiene segundo con 12 puntos, los mismos que el Barcelona B y el Reus.