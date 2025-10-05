Prueba de fuego para la SD Ibiza ante el Baleares

Difícil papeleta para la SD Ibiza. El equipo de Raúl Casañ visita este domingo (18.30 horas, Estadi Balear) al Atlético Baleares, segundo clasificado y uno de los aspirantes al ascenso, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 del Grupo 3 de Segunda RFEF.

Una prueba de fuego para los rojillos, que llegan a este partido en la zona media de la tabla con cinco puntos y un bagaje de una victoria, dos empates y una derrota. Los ibicencos han demostrado ser un equipo en el que rendirse no es obligatorio, como demuestran sus dos últimos encuentros en los que han conseguido rescatar un punto en el tiempo de descuento, pero son conscientes de que solo con eso no les dará para rascar algo positivo en casa de un rival que ha vuelto a configurar un equipo a golpe de talonario para lograr el ascenso a Primera RFEF.

El Atlético Baleares llega a la cita de hoy con nueve puntos y un balance de tres victorias ante Castellón B, Valencia B y Barbastro y una derrota frente al Sant Andreu, que logró remontar un 1-0 adverso e imponerse por 2-4 en el Estadi Balear. Los mallorquines, que la pasada temporada cayeron en el play-off de ascenso a Primera RFEF ante el Teruel, cuentan con jugadores como Florin Andone y Rubén Bover, que hace dos temporadas militaban en Segunda División y que cuentan con una dilatada experiencia en el fútbol profesional. Una de las buenas noticias para los ibicencos es que el Atlético Baleares no podrá contar con Andone, Iván Serrano y Manu Morillo, que no han entrado en la convocatoria por lesión. Para sustituir al delantero rumano estará el ex de la Peña Deportiva Jaume Tovar, que con cinco goles, es el pichichi de la categoría y la principal amenaza mallorquina.

«Nos enfrentamos en su campo a uno de los mejores equipos del grupo, con una gran plantilla y jugadores de superior categoría. Vamos convencidos de poder competirles, hemos hecho un trabajo semanal muy bueno para llegar allí e intentar ganar. Tenemos esa ilusión y esas ganas que nos caracterizan para poder ir e intentar la machada, el equipo está concienciado y creo que vamos a competir muy bien», declaró Casañ en la previa en declaraciones para Diario de Ibiza.