Domingo de victorias en Tercera RFEF para Peña Deportiva y SD Formentera

Los dos equipos pitiusos que jugaron este domingo sus respectivos encuentros ligueros correspondientes a la jornada 5 del grupo XI de Tercera RFEF lo hicieron con triunfo. La Peña Deportiva doblegó (0-2), en su visita a Mallorca, al feudo del Binissalem, mientras que la SD Formentera logró la primera victoria del campeonato doméstico tras superar (2-0) a la UE Alcúdia.

La victoria del conjunto de la Villa del Río, la cuarta en cinco jornadas, sumada al empate (1-1) del Mallorca B en el campo del Platges de Calvià, aúpa al cuadro blanquillo hasta el segundo puesto. El equipo dirigido por Raúl Garrido, que ha cosechado 12 puntos de 15 posibles, está tan solo a tres del líder, el Manacor, que ha conseguido todos los puntos disputados hasta la fecha.

Por su parte, la SD Formentera respiró aliviada, ya que rompió su mala dinámica de resultados. El cuadro rojinegro logró el primer triunfo de la temporada y, con ello, concluye la jornada como séptimo clasificado con seis puntos en el casillero, a la espera de lo que suceda en el partido pendiente de la jornada 2 entre el Platges de Calvià y el Inter Ibizaque se disputará el próximo 15 de octubre a las 17.30 horas.

La Peña Deportiva recibirá en el Municipal de Santa Eulària, el próximo domingo 12 de octubre a las 12 horas, al Mercadal. Precisamente, el equipo menorquín derrotó el pasado sábado a otro de los representantes pitiusos en Tercera RFEF. Así, el Mercadal ganó 2-0 a la SD Portmany, que sigue sin conocer la victoria en lo que va de temporada.

El siguiente reto del Formentera será en casa del CD Son Cladera, que viene de golear (0-3) al Inter Ibiza. El duelo se disputará el domingo 12 de octubre a las 12.45 horas.