El Trasmapi HC Eivissa vence en su visita al feudo del Sinfín

El Trasmapi HC Eivissa sigue de dulce en la temporada 2025-2026. El equipo ibicenco hizo gala de un gran juego y se impuso con solvencia en tierras cántabras (29-36), en su visita al siempre complicado feudo del Blendio Sinfín Santander, uno de los teóricos favoritos para ascender a la Liga Asobal. Con este triunfo, el tercero en cuatro jornadas ligueras, el conjunto entrenado por Eugenio Tilves concluye la jornada sabatina como segundo clasificado de la División de Honor de plata.

El cuadro pitiuso afrontaba el duelo ante el Sinfín tras el trabajado triunfo cosechado la semana pasada en el pabellón de Es Pratet (30-27) frente a uno de los colosos de la competición: el Barça Atlètic. Los ibicencos querían prolongar su buena dinámica y, aunque el reto no era nada fácil, el club naranja hizo los deberes a la perfección desde el minuto uno. Los pupilos de Eugenio Tilves fueron superiores a su contrincante durante todo el partido y, de hecho, no estuvieron por debajo en el marcador en ningún momento.

Para este encuentro, Tilves no pudo contar con Santi Cánepa, Dani Bernárdez, Edu Ortiz ni Karlos Rubio. A pesar de las múltiples bajas, a las que se sumó la del capitán Vicente Sancho —que se retiró del choque por lesión—, el equipo isleño tiró de garra y doblegó al Sinfín.

Aunque el Trasmapi brilló a nivel colectivo, dos jugadores sobresalieron especialmente: Fernando González y Marc Ferré. Los jóvenes centrales del equipo, incorporados al club el pasado mercado veraniego, tiraron del carro y anotaron ocho y siete goles, respectivamente.

En cuanto al desarrollo del encuentro, este tuvo un comienzo marcado por la enorme igualdad entre los dos equipos. El resultado en el minuto cinco era de tan solo 0-1. Sin embargo, los de Tilves no tardaron en poner tierra de por medio en el polideportivo de La Albericia. Los ibicencos aceleraron y, en el minuto 23, disfrutaban de una cómoda ventaja de ocho tantos (5-13).

Con el paso de los minutos, el conjunto cántabro redujo distancias y llegó al descanso con un global de 10-14.

Los visitantes, conscientes de lo mucho que había en juego, no aflojaron el pie del acelerador. Los locales nunca llegaron a meterse de lleno en el duelo —salvo en el minuto 50, cuando el marcador reflejaba un 22-25— debido al excelente hacer del Trasmapi, que mostró una gran solidez defensiva y, al mismo tiempo, una notable eficacia en ataque.

Tras este triunfo, el cuadro naranja mantiene el pleno de victorias como visitante, ya que en su primer desplazamiento de la temporada goleó (29-40) al recién ascendido Balonmano Soria.

El próximo sábado 11 de octubre, a las 20 horas, el Trasmapi buscará prolongar su buena racha en casa ante el Balonmano Servigroup Benidorm.