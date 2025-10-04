Tadeo Baruffato y Chloé Serra, campeones de Baleares en el XI Triatló de Formentera

La playa de Es Pujols ha vuelto a ser este sábado el escenario de una jornada deportiva vibrante con la celebración del XI Triatló de Formentera, que ha reunido a casi 400 triatletas. En la prueba olímpica, los triatletas Tadeo Baruffato y Chloé Serra se han proclamado campeones de Baleares, firmando una destacada actuación desde el segmento de natación hasta la línea de meta.

Tadeo Baruffato (CE Illes Balears) ha firmado un tiempo de 2h00’22” en la línea de meta después de 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros de bicicleta y 20 kilómetros de running. Baruffato ha sido el mejor en el sector de natación, pero el sector de ciclismo ha igualado la prueba antes del sector final, que ha iniciado en primera posición Roberto Almansa (CE Triacademy) con cuatro segundos de ventaja. Pero Baruffato ha demostrado ser el más fuerte y ha alcanzado la meta con 48 segundos de ventaja sobre Almansa y 1’51” sobre Guillem Soler (CE Illes Balears), que ha completado el podio.

En la prueba femenina, la mejor ha sido Chloé Serra (Viva-Es Raiguer), con un tiempo de 2h21’47”, superando con suficiencia a Victoria Benavides (CE Can Calco) y Maria Sbert (CE Triacademy), segunda y tercera respectivamente.

Josep Esteve y Nora Zabala, ganan la prueba ‘sprint’.

En la modalidad sprint, la victoria ha sido para el valenciano Josep Esteve (CE Illes Balears) y la guipuzcoana Nora Zabala. Esteve ha firmado un tiempo de 1h03’04”, por delante de Izan Ribas y de Julen Ucin (Zarauzko Triatlón). Entre las chicas, Nora Zabala ha sido la mejor en la meta con un tiempo de 1h16’09”, superando a Lorena Blanco (Club Triatlón Gandía) y a Miriam Peiró (Club Triatlón Gandía).

La jornada ha concluido con la entrega de premios en las diferentes categorías, que ha contado con la presencia del conseller d’Activitat Física i Esport, Hugo Martínez; el conseller de Turisme de Formentera, Artal Mayans; representantes de Trasmapi; y el presidente de la Federación de Triatlón de Balears, Ignasi Colom.

Con la participación de 380 triatletas y un público entregado, el Triatló de Formentera se consolida como una de las citas más emblemáticas del calendario balear, combinando deporte, naturaleza y sostenibilidad en un entorno único. Esta prueba cuenta también con el apoyo económico del Gobierno de las Islas Baleares, a través de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.