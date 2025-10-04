El San Pablo - Eivissa rompe su imbatilidad ante el Bembrive
El conjunto ibicenco cosecha la primera derrota de la temporada por la mínima (0-1) ante el equipo vigués
El San Pablo-Eivissa perdió por la mínima (0-1) en el pabellón de es Viver ante el Bembrive Fútbol Sala. Con este resultado, el conjunto dirigido por Sergio Oruj cosechó su primera derrota de la temporada.
La primera parte estuvo marcada por un ritmo lento, propio de las primeras jornadas ligueras. A pesar de que no hubo demasiadas oportunidades claras de gol, fueron las visitantes quienes rompieron la igualdad. María González, que fue la mejor jugadora del encuentro correspondiente a la jornada 3 del campeonato liguero, anotó el definitivo 0-1 en el minuto 14. La habilidosa futbolista visitante envió al fondo de la red un potente disparo cruzado, totalmente imparable para la guardameta del conjunto ibicenco, Pao Corona.
Con el 0-1, los dos equipos se marcharon al túnel de vestuarios. Tras la reanudación, el conjunto local tomó la manija del encuentro. Sin embargo, el Bembrive Fútbol Sala, que venía de golear (6-0) al A.D. Mioño FSF en la jornada anterior, mostró una gran solidez defensiva.
Con el paso de los minutos, el ímpetu del equipo ibicenco, que buscó el gol con más fe que ideas, puso contra las cuerdas al combinado vigués, que apenas inquietó la portería local en el segundo acto.
A falta de poco para el pitido final, el San Pablo-Eivissa estuvo en varias ocasiones cerca de empatar el partido. Sin embargo, las futbolistas locales no estuvieron acertadas de cara a portería y, además, se toparon con una inspiradísima cancerbera visitante, que desbarató las múltiples intentonas de las jugadoras del San Pablo.
El cuadro pitiuso, al que le faltó mover el esférico con mayor rapidez a lo largo de todo el encuentro, buscará volver a la senda de la victoria el próximo sábado 11 de octubre en casa del Ourense FC B.
