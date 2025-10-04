Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada negra para el Inter Ibiza y la SD Portmany

Los de Portmany siguen sin puntuar como visitantes, mientras que los azulones sufren la primera derrota de la temporada

Imagen del derbi pitiuso disputado el pasado mes de septiembre en Can Cantó entre el Inter Ibiza y el Formentera.

Imagen del derbi pitiuso disputado el pasado mes de septiembre en Can Cantó entre el Inter Ibiza y el Formentera. / Marcelo Sastre

Aarón Benet

Ibiza

Jornada negra para los equipos ibicencos, que disputaron este sábado sus respectivos encuentros ligueros correspondientes a la quinta jornada del grupo XI de Tercera RFEF. La SD Portmany cayó por 2-0 en el campo del Mercadal, mientras que el Inter Ibiza encajó una dura goleada (0-3) en Can Cantó ante el CD Son Cladera.

El Portmany, tras su derrota en tierras menorquinas, sigue sin puntuar fuera de la isla. Además, con este resultado, el conjunto dirigido por Lola Paniza duerme en la penúltima posición de la tabla, con un preocupante balance de una victoria y cuatro derrotas en cinco partidos.

Por su parte, el Inter Ibiza, que partía como favorito para sumar los tres puntos frente a un rival (CD Son Cladera) que aún no conocía la victoria en la temporada 2025-2026, sufrió su primera derrota del curso. Aun así, los de Carlos Fourcade cierran la jornada sabatina en séptima posición, a solo dos puntos de la zona de promoción de ascenso a Segunda RFEF.

