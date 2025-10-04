Jornada negra para el Inter Ibiza y la SD Portmany

Jornada negra para los equipos ibicencos, que disputaron este sábado sus respectivos encuentros ligueros correspondientes a la quinta jornada del grupo XI de Tercera RFEF. La SD Portmany cayó por 2-0 en el campo del Mercadal, mientras que el Inter Ibiza encajó una dura goleada (0-3) en Can Cantó ante el CD Son Cladera.

El Portmany, tras su derrota en tierras menorquinas, sigue sin puntuar fuera de la isla. Además, con este resultado, el conjunto dirigido por Lola Paniza duerme en la penúltima posición de la tabla, con un preocupante balance de una victoria y cuatro derrotas en cinco partidos.

Por su parte, el Inter Ibiza, que partía como favorito para sumar los tres puntos frente a un rival (CD Son Cladera) que aún no conocía la victoria en la temporada 2025-2026, sufrió su primera derrota del curso. Aun así, los de Carlos Fourcade cierran la jornada sabatina en séptima posición, a solo dos puntos de la zona de promoción de ascenso a Segunda RFEF.