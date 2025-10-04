Decenas de familias ruedan juntas en la primera etapa de la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo

Eran las 9 horas de este sábado cuando el pelotón más familiar de la historia de la ronda cicloturista ha arrancado su XXII edición. Autoridades, patrocinadores, acompañantes y ciclistas disfrutaban del ambiente previo al arranque de una edición muy especial.

Bajo el arco de salida, la ciclista profesional Sandra Alonso, fiel a la cita ibicenca, embarazada de 6 meses recogía un pequeño maillot en homenaje la última incorporación a su familia. La grupeta de casi 600 corredores comentaba antes del pistoletazo de salida el objetivo que tenían por delante: completar los 74 km (1.150 metros de desnivel) de la jornada.

Con las murallas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de Dalt Vila de fondo, los corredores iniciaban el recorrido por el interior de la isla en dirección al Este, hasta localizar el primer avituallamiento de la jornada en San Carlos (km 28,6). Como si fuera una reunión de familia y amigos, las primeras anécdotas del día tomaban el protagonismo en este lugar.

Las carreteras ibicencas conducían a los ciclistas hacia la costa para llenarles de oxígeno en Cala Boix. A continuación, se adentraban en el interior, para desembocar en una de las calas más deseadas por los corredores: La cala de Sant Vicent. Y para algunos, empezaba la emoción, ya que justo ahí tenía lugar el primer tramo cronometrado de 4,8 km.

Una vez superado este tramo, el pelotón -muy relajado- estaba de suerte, y entraba al segundo avituallamiento, en Sant Joan, para reponer energía. La ruta seguía en dirección al Oeste por el interior. Los ciclistas rodaban a un ritmo perfecto, el que permite disfrutar del espectáculo natural que ofrece Ibiza, charlar de los entresijos de la etapa, y sonreír a los vecinos de Sant Miquel y Sant Mateu que aplaudían al paso de los corredores.

Mientras rodaban, los corredores, en familia, sonreían y comentaban que los jóvenes vienen apretando, como decía Miguel Indurain. El pelotón se alargaba para dejar a cada participante encontrar su lugar en las carreteras que sortean la isla. Joane Somarriba rodaba con la sonrisa y la energía que solo quien rueda por Ibiza conoce.

Se acercaban al final de la etapa que ha culminado con el segundo tramo cronometrado del día donde algunos corredores han dosificado fuerzas para darlo todo en el Alto de Can Germà.

La II edición de la Vuelta Cicloturista Junior, Hermanos Parrot, también dejó momentos muy entrañables en la ciudad de Ibiza a primera hora de la mañana. Allí los jóvenes ciclistas han disfrutado de un circuito de pruebas donde la destreza sobre ruedas ha sido la antesala a la jornada de competición que tendrá lugar mañana en Sant Antoni de Portmany.

Los corredores tomarán este domingo la salida a las 9 horas en Sant Josep. Ante ellos, 60 km y 1060 metros de desnivel donde las familias volverán a tomar la isla para disfrutar de ella al máximo.