El Class Bàsquet Sant Antoni gana al UE Mataró en un final de infarto

El Class Bàsquet Sant Antoni comenzó la Liga, en el grupo Este de Segunda FEB, con una sufrida victoria frente al Homs UE Mataró (63-66) a domicilio. Los isleños, con las ausencias de Zizic y Johnson, y después de una semana con muchas dificultades para entrenar, supieron salir airosos frente a un combativo rival que no fue, ni de lejos, el mismo de la Copa de España y que vendió muy cara su derrota. Eso, unido a unos porcentajes de tiro mejorables, complicó las cosas al equipo entrenado por Josep Maria Berrocal.

Juanola, con 24 puntos, fue una pesadilla para los ‘portmayins’, que tuvieron en Stoilov a su máximo anotador con 16 puntos. El búlgaro, además, fue el MVP del choque con una valoración de 25, gracias también a haber capturado 9 rebotes tras un completísimo partido.

Comenzó con dudas el Sant Antoni, mientras que los catalanes traían aprendida la lección después del correctivo sufrido en la Copa de España. Además, después de los compases iniciales, el partido estuvo interrumpido bastante tiempo por problemas con la mesa de anotación, lo que enfrió a los jugadores de ambos conjuntos.

El bloque local arrancó más entonado, lo que le permitió escaparse en el marcador por 11-2. Dos libres anotados por Hall posibilitaron la máxima ventaja del Mataró. Los pitusos estaban siendo sorprendidos, pero en el momento que despertaron se acercaron en el electrónico con un parcial de 0-9. Un 2+1 de Solarin, una canasta de 2 de Paz y otra de Blat dejaron las cosas en 11-9.

Aunque Juanola le dio aire a los suyos hasta el 13-9, pero un triple de Rodrigo Gómez apretó el marcador hasta el 13-12. Luego fue Stoilov el que empató el choque con un tiro libre (13-13). Los catalanes, en un empujón final con tres puntos seguidos de Gerard Martínez, se llevaron el cuarto por 16-13.

Salió bien el Sant Antoni en el segundo acto. Fue Javi Rodríguez el que se echó el equipo a las espaldas y, con cinco puntos (un triple y una canasta de dos tras robo), puso por primera vez por delante a los isleños (16-18). Los sanantonienses siguieron en progresión. Poco a poco empezaron a dominar el encuentro. Mejoraron sus prestaciones defensivas y empezaron a hacer más daño en ataque. Eso provocó que se escaparan nueve puntos arriba (22-31).

Sin embargo, volvió el desacierto en el tiro y Juanola se convirtió en el líder del Mataró, para llegar al descanso discutiéndole las cosas al Sant Antoni, que vencía sólo por tres puntos (28-31). Quedaba mucho partido por delante y al Sant Antoni le iba a tocar trabajar.

En el inicio de tercer cuarto, con un parcial de 0-5 (2 puntos de De la Rúa y un triple de Rodri Gómez), los de Berrocal parecían querer despegar. Los isleños fueron manteniendo rentas de seguridad, pero entre Juanola y Gerard Martínez metieron de nuevo al Mataró en la pelea. De hecho, el periodo acabó 47-49. Quedaban diez minutos en los que podía pasar cualquier cosa.

De nuevo, el último cuarto arrancó con un Class enchufado, pero a base de coraje los catalanes siguieron fuertes para entrar en la recta final con opciones. Tanto, que el Mataró tuvo un triple para empatar el duelo, pero la pelota no entró y los sanantonienses acabaron sellando un ajustado triunfo (63-66).