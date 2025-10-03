El Trasmapi HC Eivissa se mide a un Sinfín en horas bajas

Nuevo test de altura para el Trasmapi HC Eivissa, que visita este sábado (18 horas, Pabellón de la Albericia) al Balonmano Sinfín, uno de los teóricos aspirantes al ascenso que no ha comenzado bien la competición oficial.

El equipo de Geno Tilves viaja a Santander con la moral por las nubes tras la prestigiosa victoria conseguida el pasado fin de semana ante el Barça Atlètic, que hincó la rodilla en Es Pratet (30-27) y sumó su primera derrota de la temporada. Los ibicencos, terceros en la tabla clasificatoria con cuatro puntos, tratarán de sacar algo positivo en su visita a Cantabria ante un rival que la pasada campaña cayó en el play-off de ascenso a ASOBAL, desde donde descendió hace dos años. El Sinfín, undécimo en la clasificación, ha cosechado dos empates ante BM Base Oviedo y Málaga, y una derrota la pasada semana ante Balonmano Soria (35-34).

«El Sinfín es un equipo con estructura y bloque de ASOBAL, con mucha calidad y gol. Corren un montón y nos obligarán a tener una exigencia física muy alta y ser capaces de mantener un ritmo de ASOBAl. Tenemos que estar intensos, defender bien y no tener pérdidas», señaló Tilves en la previa.