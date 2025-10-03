El San Pablo-Eivissa quiere volver a la senda de la victoria ante Bembrive

El San Pablo-Eivissa recibe este sábado (16.30 horas, Es Viver) a Bembrive en el encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo 1 de Segunda División. Las jugadoras de Sergio Oruj ocupan la cuarta posición con cuatro puntos tras una victoria en la jornada inaugural ante Mioño y empatar la pasada semana frente a Marín (2-2), en un partido que vencían por 2-0 a falta de seis minutos para el final. Su rival, el Bembrive, es su inmediato perseguidor en la tabla clasificatoria con tres puntos y un balance de una victoria y una derrota.

Las gallegas comenzaron la competición oficial cayendo a domicilio ante Villalba (1-0), pero se dieron un festín el pasado sábado en su feudo ante Mioño (6-0), que nada pudo hacer ante la superioridad y el poderío ofensivo del conjunto vigués.