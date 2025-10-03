El San Pablo-Eivissa quiere volver a la senda de la victoria ante Bembrive
Las ibicencas, cuartas clasificadas, quieren sumar tres puntos que las aúpen en la tabla
El San Pablo-Eivissa recibe este sábado (16.30 horas, Es Viver) a Bembrive en el encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo 1 de Segunda División. Las jugadoras de Sergio Oruj ocupan la cuarta posición con cuatro puntos tras una victoria en la jornada inaugural ante Mioño y empatar la pasada semana frente a Marín (2-2), en un partido que vencían por 2-0 a falta de seis minutos para el final. Su rival, el Bembrive, es su inmediato perseguidor en la tabla clasificatoria con tres puntos y un balance de una victoria y una derrota.
Las gallegas comenzaron la competición oficial cayendo a domicilio ante Villalba (1-0), pero se dieron un festín el pasado sábado en su feudo ante Mioño (6-0), que nada pudo hacer ante la superioridad y el poderío ofensivo del conjunto vigués.
- Dani Planells y Ainara Alonso brillan en el Pla de Sant Mateu
- Montse Tomé, exseleccionadora nacional: «Hubo ruido, pero me he sentido muy querida por las jugadoras»
- El Atlético B pone a prueba la jerarquía de la UD Ibiza
- Un resiliente Trasmapi HC Eivissa acaba con la imbatibilidad del Barça Atlètic
- Peña Deportiva y SD Portmany sonríen y la SD Formentera llora
- Una heroica SD Ibiza rescata un punto ante el Espanyol B
- La UD Ibiza busca acabar con su debilidad ante los filiales
- El Inter Ibiza vence en Alcúdia y mantiene su racha