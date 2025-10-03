Las familias de Indurain, Somarriba y Pereiro se dan cita por primera vez en la Vuelta Cicloturista Ibiza Campagnolo

La jornada inaugural de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025 ha dejado a los ciclistas con las emociones a flor de piel tras la presentación de la XXII edición en el marco del homenaje a las familias. A primera hora de la tarde de este viernes empezaba la entrega de dorsales, actuaciones musicales y artísticas que reunían a los corredores y vecinos de la isla para compartir después la tradicional presentación nocturna de la cita en Sant Antoni.

Representantes de las instituciones, patrocinadores, equipos participantes y corredores venidos de distintos rincones de la península se han vuelto a encontrar en el Passeig de Ses Fonts para vivir una nueva edición de la prueba.

Este año, con el lema de la “Vuelta de las Familias”, la presentación ha rendido homenaje a todas las formas de familia que laten dentro del ciclismo. Han brillado especialmente tres sagas icónicas del deporte nacional: las familias de Indurain, Pereiro y Somarriba, fieles a la cita.

Juanjo Planells, director de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo Hï Ibiza, ha iniciado el acto dando una pincelada en cifras de lo que será esta edición: «Este año estamos muy orgullosos por todos los participantes que nos acompañan: las 110 mujeres inscritas, récord de participación de ciclistas adaptados que están ya rodando por la isla y cómo la Vuelta Junior Hermanos Parrot, ha duplicado el número de jóvenes participantes, con casi un centenar», así empezaba el acto de presentación.

A continuación, los representantes de las instituciones, ponían también en contexto a los corredores recién aterrizados en la isla: «Juanjo y su equipo representan el epicentro del ciclismo y es un privilegio para el municipio tener este evento, queremos que os sintáis como en casa», así daba a bienvenida a los corredores Daniel Sánchez, concejal de Deportes de Sant Antoni.

Salvador Losa, conseller de Presidencia, Gestión Económica, Deportes del Consell de Ibiza, exponía sus impresiones al público que hoy se ha congregado en Ses Fonts: «Es un orgullo para la isla tener esta prueba. Hay que agradecer a cada uno de los participantes porque este año, la prueba cumple 22 años y hace que conozcamos una Ibiza más tranquila, esos maravillosos parajes, y que todos estos ciclistas puedan disfrutar de nuestro entorno es gracias al cariño y al mimo que los organizadores dan a los participantes para conocer una nueva Ibiza a través de la Vuelta».

Tomaban la palabra Óscar Pereiro, Miguel Indurain y Joane Somarriba, todos ellos van a participar con sus respectivas familias este fin de semana. “Esta cicloturista es diferente, y que este año se haya dedicado a las familias es muy bonito. Aquí fue la primera vez que rodé con mi hijo mayor, y después con mi mujer, pero este año rodaremos todos juntos”, explicaba Pereiro.

Por su parte, Miguel Indurain, anunciaba que mañana será la primera vez que rueden juntos los cinco miembros de la familia juntos: «Yo vine hace muchos años a participar, en los inicios de este evento, he vuelto años después y ya soy un fijo aquí. Este año venimos los cinco, a ver cómo nos sale la Vuelta porque somos dos que dominamos, mi mujer -que también pedalea- y los otros dos que están empezando, habrá que tener cuidado con ellos», sonreía el cinco veces ganador del Tour de Francia.

Joane Somarriba, la única mujer española ganadora del Tour de Francia en tres ocasiones, comentaba emocionada: «Estamos viviendo una época dorada las mujeres, con las últimas medallas conseguidas en el Mundial, y hoy con el remate en el Campeonato de Europa. En mi época no me lo hubiera podido imaginar esto. Aquí en Ibiza, el año pasado me sorprendió la participación femenina y veo que cada vez hay más mujeres que participan en La Vuelta Cicloturista Ibiza, es fantástico».

Tampoco ha querido perderse la cita el director general de La Vuelta, Javier Guillén: «Estoy muy agradecido a la Vuelta a Ibiza, no hay mejor plan que bicicleta, Ibiza y amigos. Óscar Pereiro siempre ha sido buen embajador de esta prueba y aquí estamos para disfrutar de la cita. Lo que más seduce es saber que voy a estar con muchos amigos, que el ritmo va a ser llevadero, y me apetece mucho disfrutarlo».

Otro de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a Arturo Sintes y Lina Puig, organizadores de la Vuelta Menorca, quienes ha recibido un emotivo reconocimiento también de la mano de Miguel Indurain. Con esta jornada, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025 ha iniciado tres días de ciclismo, convivencia y descubrimiento de la isla, siempre bajo la premisa de que cada pedalada se disfruta más cuando se comparte en familia.