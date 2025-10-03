El Ayuntamiento de Sant Antoni y la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo acercan el ciclismo inclusivo a los colegios del municipio

El Ayuntamiento de Sant Antoni y la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo han impulsado una jornada dedicada a la inclusión y la inspiración en las aulas, con la visita de dos equipos de referencia en el ciclismo adaptado: el Genesis Cycling Team y el Club Ciclista Galapagar. A ellos se han sumado representantes de la Fundación Alberto Contador, que han aportado distintas bicicletas para que los jóvenes las hayan podido probar en primera persona.

La actividad, que se celebra desde hace varios años en el municipio, ha ampliado su alcance en esta edición, llegando a tres colegios en lugar de dos. Más de un centenar de alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria de los colegios CEIP Sant Antoni, CEIP Cervantes y CEIP Can Coix han participado en esta enriquecedora experiencia. Durante las sesiones, los jóvenes han escuchado los testimonios de los ciclistas, han podido interactuar con ellos y trasladarles preguntas sobre sus trayectorias y su experiencia en el deporte adaptado.

El momento más especial se ha vivido en los patios de los centros, donde los deportistas han mostrado sus bicicletas y han explicado cómo se adaptan a las prótesis y dispositivos que utilizan en competición. Los alumnos han seguido con atención cada detalle, compartiendo curiosidad y admiración ante la demostración práctica.

Lucía Peña y su piloto, Inés Rosado de 15 años, del Club Ciclista Galapagar, han mostrado cómo es montar en tándem, han enseñado los trucos a los jóvenes, e incluso Inés ha sido también piloto de algunos estudiantes, que han mostrado mucho interés en probar. Por su parte, los ciclistas del Génesis Cycling Team, Juanjo Méndez, Xavi Caballol y Claudia Grau han compartido sus distintas vivencias con los niños, que siempre se muestran muy curiosos respecto a cómo son capaces de montar en bicicleta a nivel profesional.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo reafirman su compromiso con «la educación en valores, la igualdad de oportunidades y la promoción del deporte como herramienta inclusiva». Llevar estas experiencias a las aulas permite a los más jóvenes «conocer historias de superación de primera mano y fomenta una sociedad más consciente y abierta a la diversidad».