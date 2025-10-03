El ascenso a Primera FEB, otra vez en el punto de mira del Class Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni comienza este fin de semana una nueva campaña en la Segunda FEB y lo hará como uno de los ‘gallitos’ del grupo Este. Después de que los isleños rozaran el ascenso a Primera FEB en las dos últimas temporadas, en la entidad sanantoniense se cree firmemente que a la tercera va la vencida. Durante el verano, se le ha dado un impulso más al proyecto, confeccionando una plantilla de muchos quilates que está a las órdenes de un nuevo entrenador, Josep Maria Berrocal, con un currículum espectacular. La pista del Homs UE Mataró, este sábado a las 17 horas (televisado por LaLiga+), será el punto de partida para la escuadra ibicenca, que apunta alto en este nuevo ejercicio.

De momento, las sensaciones son buenísimas. En el primer partido de pretemporada, el Class cayó frente al Palmer, pero dio la cara frente a un adversario de una categoría superior. Después, ya en la Copa de España, el bloque de Berrocal brilló para doblegar al Benicarló, al Amics del Bàsquet Castelló y al Mataró. Todos rivales de su mismo grupo en la Liga y a los que acabó venciendo, y a varios de ellos con muchísima autoridad.

Sin embargo, la escuadra de Berrocal no ha hecho nada y son conscientes de que quedan «muchas cosas por trabajar», aseguró el base Dani de la Rúa, uno de los capitanes de la plantilla. «El equipo está bien, trabajando sin parar desde que empezamos la pretemporada. Estamos construyendo lo que es un equipo, tanto fuera de la pista como dentro de ella. Vamos por el buen camino y esperemos que eso se note», subrayó De la Rúa.

Todo arrancará en Mataró, a domicilio, en un duelo en el que los pitiusos no se pueden confiar. «Tenemos muchas ganas de empezar ya la Liga. Creo que hay que comenzar fuertes desde el primer partido y marcar el ritmo que queremos llevar este año y nos pide Josep Maria. Es importante empezar bien y ganar este sábado», declaró el jugador de Azuqueca de Henares. «El de Mataró es un campo muy difícil. Ellos han fichado bien y no va a ser el partido que fue este sábado pasado en Copa [los isleños arrasaron por 62 a 98]. Así que tenemos que salir con la máxima intensidad, ir a por todas y a ganar», añadió el base del Class.

Mientras, Berrocal también dejó claro que el de Copa y el de Liga frente al Mataró «serán partidos diferentes». «Ellos estarán mucho más concentrados, más preparados y motivados. Querrán empezar bien, sobre todo jugando en casa. No será fácil, porque siempre es difícil jugar fuera en esta Liga», apuntó el preparador catalán. Berrocal dijo que deben «estar preparados para jugar 40 minutos». «Ha sido una semana larga, pero tenemos mucha ilusión de comenzar y de que lo hagamos con victoria», terminó diciendo el entrenador del conjunto balear. Empieza lo bueno para el Class Sant Antoni, que una nueva temporada tiene en el punto de mira el ascenso a la Primera FEB.