Ibiza acogerá la sexta edición de la Copa del Mundo de tiro con honda
La competición tendrá lugar entre el 22 y el 26 de octubre en los municipios de Ibiza y Sant Josep
Vuelve la Copa del Mundo del deporte tradicional de las Islas Baleares, el tiro con honda (tir amb bassetja). Las competiciones puntuables tendrán lugar en los municipios de Ibiza y Sant Josep entre el 22 y el 26 de octubre, pero además se realizarán jornadas de entrenamiento, visitas culturales, charlas, exposiciones, actuaciones de música en vivo y dos tiradas.
Este año, el club JASA ha estado en diferentes puntos de la península española promocionando dicho evento, como en la Feria de Turismo en Madrid (FITUR), presentaciones y talleres en Getafe, Barakaldo, Madrid, Asturias, León y Segovia, entre otras localidades. A nivel internacional, el club ha participado en el Campeonato de Tiro con Honda en Polonia, y también ha realizado exhibiciones en la recreación Romana Carnuntum (Austria). Los integrantes Román de la Cruz (Guam) y Guelu de Rota (Islas Marianas) han estado promocionando este deporte y la Copa del Mundo en Saipan, Japón, Irlanda, Hawaii y EEUU, entre otros.
Además de repetir muchos honderos que ya participaron en años anteriores, esta edición contará con nuevos participantes de varios países; Nueva Zelanda, Sudáfrica, Holanda, Saipen, Bolivia, Italia, Menorca, México y Cabo Verde. El Club JASA, organizador del evento, ha sido delegado de la WSA (Asociación Mundial de Tiro con Honda), y cuenta con importantes ayudas como son el Consell de Ibiza, el Gobierno balear, los Ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep y la Fundación Abel Matutes.
