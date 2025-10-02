El Grupo Alega Cantabria, próximo rival del Class en la Copa de España

La Federación Española de Baloncesto publicó este jueves los cruces de los dieciseisavos de final de la Copa de España, a los que se ha clasificado el Class Bàsquet Sant Antoni tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos ante Benicarló, Amics del Bàsquet Castelló y Mataró.

El equipo de Josep Maria Berrocal, que debuta en liga este fin de semana a domicilio ante Mataró, se enfrentará al Grupo Alega Cantabria en una eliminatoria a partido único que se disputará en Torrelavega (Cantabria) el 21 o 22 de octubre por las obras de reforma que se están acometiendo en Sa Pedrera. El conjunto cántabro, que milita en Primera FEB, finalizó la pasada temporada en duodécimo lugar de la clasificación con un balance de 13 victorias y 21 derrotas. Esta campaña, los torrelaveguenses han perdido en la jornada inaugural ante Zamora por 72-96.

Si el Class Sant Antoni consigue doblegar al Grupo Alega, se enfrentarán en octavos de final contra el vencedor del duelo entre Club Ourense Baloncesto y Cartagena CB, ambos también de Primera FEB.