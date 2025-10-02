Charlas sobre ciclismo adaptado en Sant Antoni enmarcadas dentro de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo y la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni se unen un año más para organizar una jornada de charlas sobre ciclismo adaptado, con el objetivo de promover y acercar a los más jóvenes los valores de la inclusión y la superación personal.

Las conferencias tendrán lugar el viernes 3 de octubre en diferentes espacios del municipio, y contarán con la participación de equipos y ciclistas que son un referente en el ámbito del deporte inclusivo. Por la mañana, la actividad se llevará a cabo en centros educativos del municipio, donde los escolares podrán conocer de cerca la experiencia de dos de los equipos inclusivos participantes en la Vuelta: Génesis y Galapagar. Los ciclistas compartirán sus vivencias personales y transmitirán mensajes de superación, esfuerzo y resiliencia, mostrando cómo han afrontado sus respectivas discapacidades y cómo el deporte se ha convertido en una herramienta clave en sus vidas.

Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir cómo son las bicicletas adaptadas, interactuar con los ponentes y plantear sus preguntas, favoreciendo así un aprendizaje cercano y motivador. Estas charlas se celebrarán en el CEIP Sant Antoni (de 9 a 10 horas), en el CEIP Cervantes (de 10.30 a 11.30 horas) y en el CEIP Can Coix (de 12 a 13 horas).

Por la tarde, la cita será abierta al público general en el Club Nàutic Sant Antoni, de 17 a 18 horas, en una conferencia a cargo de la Fundación Alberto Contador, que ofrecerá un espacio de diálogo, motivación y sensibilización sobre el deporte inclusivo. Con esta iniciativa, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo y el Ayuntamiento de Sant Antoni reafirman su compromiso no solo con el aspecto deportivo de la prueba, sino también con su dimensión social y educativa, contribuyendo a la sensibilización sobre la importancia del deporte adaptado en la sociedad.