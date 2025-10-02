Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CA Sa Raval inaugura una exposición por su 25º aniversario

La muestra se puede visitar en el Far de ses Coves Blanques

Cartel exposición 25º aniversario Sa Raval

Cartel exposición 25º aniversario Sa Raval / CA Sa Raval

Redacción Deportes

Ibiza

El Club Atletismo Sa Raval inauguró este miércoles una exposición por el 25º aniversario de la entidad deportiva. Un recorrido que se podrá realizar a través de fotografías, memorias, historia, prensa, trofeos y material deportivo. La muestra se puede visitar desde el 1 hasta el 3 de octubre de 18 a 21 horas en el Far de ses Coves Blanques.

El Club Atletismo Sa Raval de Sant Antoni celebra este año su 25 aniversario (2000-2025) y lo hace con una programación especial de actividades pensadas para atletas, exatletas y aficionados del deporte.

