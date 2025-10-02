El CA Sa Raval inaugura una exposición por su 25º aniversario
La muestra se puede visitar en el Far de ses Coves Blanques
Ibiza
El Club Atletismo Sa Raval inauguró este miércoles una exposición por el 25º aniversario de la entidad deportiva. Un recorrido que se podrá realizar a través de fotografías, memorias, historia, prensa, trofeos y material deportivo. La muestra se puede visitar desde el 1 hasta el 3 de octubre de 18 a 21 horas en el Far de ses Coves Blanques.
El Club Atletismo Sa Raval de Sant Antoni celebra este año su 25 aniversario (2000-2025) y lo hace con una programación especial de actividades pensadas para atletas, exatletas y aficionados del deporte.
