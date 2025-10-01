La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025 se presenta como la edición de las familias

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025, que se celebrará los próximos 3, 4 y 5 de octubre, ha sido presentada hoy en la Plaza de la Iglesia de Sant Agustí (Sant Josep) en un acto que ha reunido a autoridades, representantes de los ayuntamientos de la isla y patrocinadores de la prueba. En su 22ª edición, la Vuelta da un paso más en su consolidación como referente del ciclismo no competitivo. Este año, bajo el lema “La Vuelta de las Familias”, la organización ha diseñado un programa pensado para que todos los perfiles de ciclistas encuentren su lugar: desde los más experimentados hasta quienes comparten por primera vez la afición en familia.

Al arrancar el acto, el responsable de la cita, Juanjo Planells, se ha acordado de los incidentes sufridos en la isla en las últimas horas. «Esta edición llega marcada por unos días difíciles para la isla debido al temporal. Quiero enviar, en nombre de toda la organización, un mensaje de apoyo a las personas y familias que se han visto afectadas, y agradecer la rápida intervención de los servicios de emergencia. Al mismo tiempo, me gustaría transmitir tranquilidad a todos los participantes: las carreteras y los espacios de la marcha están en perfectas condiciones, y la Vuelta podrá celebrarse con total seguridad», ha asegurado.

Las etapas de 2025 serán las más planas de la historia de la Vuelta, un recorrido accesible y atractivo que busca incentivar la participación intergeneracional y compartir la pasión por el ciclismo en un entorno privilegiado como Ibiza. El sábado 4 de octubre la salida se realizará desde Ibiza ciudad. Tras un primer avituallamiento en Sant Carles, el pelotón afrontará repechos en Cala Mastella y Cala Boix, con tramo cronometrado en la subida a la cala. Después de reagruparse en Sant Joan, el recorrido se suaviza para acabar en el segundo tramo cronometrado en el Alto de Can Germà, con llegada a Sant Antoni de Portmany.

El domingo la salida será desde Sant Josep de sa Talaia, recorriendo carreteras secundarias y descendiendo hacia la costa (Sa Caleta, Cala Jondal). El primer avituallamiento estará en Es Cubells. Desde allí, la etapa avanza hacia Cala d’Hort y Cala Vadella, con vistas a Es Vedrà y un único tramo cronometrado. El segundo avituallamiento estará en Cala Molí antes de poner rumbo a la meta en Sant Antoni de Portmany, donde la jornada concluirá con barbacoa y fiesta final en el Passeig de ses Fonts.

El fin de semana no solo estará protagonizado por la Vuelta de adultos, sino también por la Vuelta Cicloturista Junior Hermanos Parrot, que celebrará actividades para los más pequeños. El sábado en el Passeig de Vara de Rey (Ibiza) con gymkana ciclista y el domingo en la zona portuaria de Sant Antoni, con prueba competitiva y entrega de trofeos.

Apoyo institucional y turístico

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears, cuenta con el respaldo del Consell d’Eivissa y de los cinco ayuntamientos de la isla (Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y Sant Joan de Labritja), que ponen en valor un evento que refuerza el binomio deporte y turismo y atrae a ciclistas de toda España y Europa en temporada baja.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària se ha destacado que la Vuelta Cicloturista «coincide plenamente con el modelo turístico que apuesta por las familias». Por parte de Sant Antoni se subrayó que el municipio es «el epicentro de este gran evento, en el que cada año se juntan grandes nombres» y se remarcó «el placer que supone colaborar desde el Ayuntamiento con una cita de esta magnitud». Desde el Consell se señaló que «se trata de una de nuestras pruebas más relevantes, reconocida de interés turístico dentro de las ocho pruebas del calendario». Finalmente, desde Sant Josep se sumaron «al reconocimiento de los servicios de emergencia por sus labores en estas horas» y se celebró «el honor que supone acoger un año más la presentación en nuestro municipio».

El evento vuelve a estar patrocinado por Campagnolo y Hï Ibiza como socios principales, junto a un conjunto de colaboradores locales y nacionales que contribuyen a hacer posible una prueba sostenible, inclusiva y abierta a toda la comunidad. Con más de dos décadas de historia, la Vuelta Cicloturista a Ibiza sigue siendo un punto de encuentro cicloturista y familiar, donde deporte, cultura y naturaleza se viven sin prisas, en un escenario único como es la isla de Ibiza.