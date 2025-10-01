La SD Ibiza incorpora a un jugador de Primera RFEF

La SD Ibiza ha anunciado este miércoles la llegada de Fernando Andrada (22 de abril de 1995, Écija), que firma con el equipo ibicenco hasta el mercado invernal. El nuevo lateral derecho rojillo llega libre tras militar la pasada temporada en el Ourense CF, del Grupo 1 Primera RFEF, conjunto con el que disputó 29 partidos y repartió tres asistencias.

El pasado domingo, Raúl Casañ tuvo que tirar de Mario Riquelme de lateral derecho debido a la falta de efectivos para esa posición tras la lesión de Raúl Castro, por lo que era un puesto que había que reforzar. Andrada no es un desconocido para la afición ibicenca, ya que defendió los colores de la Peña Deportiva y la Penya Independent. El zaguero aterriza en Ibiza para aportar «experiencia, trabajo y compromiso», y se muestra «agradecido por la confianza y la oportunidad de pertenecer a la SD Ibiza».