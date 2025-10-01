SD Ibiza: Cuando la fe mueve montañas

La SD Ibiza vive un curso marcado por la austeridad, pero también por la esperanza. Este verano, el club rojillo emprendió una reestructuración económica que obligó a diseñar una plantilla modesta, sin grandes fichajes ni lujos, muy lejos de los equipos que aspiran al ascenso con presupuestos millonarios. Pero en el Sánchez y Vivancos saben que el fútbol no siempre se mide en cifras: se mide en coraje, disciplina y corazón. Y en eso, el equipo de Raúl Casañ ha dado un paso al frente.

El inicio liguero lo demuestra. Novenos en la tabla con cinco puntos tras cuatro jornadas, los ibicencos han transitado por un arranque de calendario tan irregular como emocionante. Su primer aviso lo dieron en la jornada inaugural: un triunfo de prestigio ante el Terrassa, uno de los gigantes del grupo, un club diseñado para luchar por los puestos nobles de la clasificación y que claudicó en el Sánchez y Vivancos gracias a una obra de arte de Manel.

Pero tras la alegría llegaron las pruebas más duras. La eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa RFEF frente a la SD Formentera, en una cruel tanda de penaltis tras 120 minutos de esfuerzo titánico, golpeó con dureza la moral del vestuario. Y apenas unos días después, el equipo acusó ese desgaste en Olot, donde encajó una derrota en un partido gris, con las piernas pesadas y el ánimo todavía tocado.

Sin embargo, en la adversidad es donde esta SD Ibiza está construyendo su carácter. Porque si algo distingue al equipo de Raúl Casañ es su negativa a rendirse. En las dos últimas jornadas, los rojillos han demostrado que la fe no se negocia. El pasado 28 de septiembre, Sant Rafel fue el feudo de los ibicencos por el cambio de césped del Sánchez y Vivancos ante el Porreres, un recién ascendido, y la derrota parecía inevitable con el 0-1 en el marcador. Pero en el descuento, el central Diego Jiménez emergió como héroe inesperado para empatar y rescatar un punto cuando ya nadie lo esperaba.

La gesta se repitió el pasado domingo, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, frente al Espanyol B. El filial perico dominaba 2-0 y todo apuntaba a una derrota. Pero el equipo pitiuso se volvió a rebelar. Primero fue Montalbán quien acortó distancias antes del descanso y, en el tramo final, cuando el cronómetro apretaba y la grada local celebraba la victoria, otro central, Cristian Cruz, apareció en el área rival para firmar el 2-2 definitivo. Dos jornadas consecutivas, dos goles en el descuento, dos defensas convertidos en delanteros por instinto y orgullo. Dos mensajes al unísono: esta SD Ibiza nunca se rinde.

Y es que la épica rojilla no sólo se mide en resultados. Se mide también en identidad. Este fin de semana, la escuadra rojilla saltó al campo con siete jugadores ibicencos en el once titular, un dato que trasciende lo anecdótico: es la prueba de que el club quiere ser fiel a sus raíces, apostar por la cantera y por el talento de la isla. En un fútbol dominado por la billetera, la SD Ibiza defiende con orgullo que sus colores también se representan con jugadores de casa, que sienten el escudo como nadie.

El arquitecto de esta filosofía es Raúl Casañ. El técnico valenciano ha conseguido inculcar carácter, orden y disciplina en cada entrenamiento. Su mensaje cala en un vestuario que entiende que, sin fichajes millonarios, sólo el sacrificio colectivo puede marcar la diferencia. Casañ no busca estrellas: busca soldados. Y lo que se vio en las últimas jornadas, con centrales convirtiéndose en héroes de área contraria, es la mejor muestra de que su mensaje ha prendido en la plantilla.

La afición, consciente del momento de transición que atraviesa el club, empieza a ilusionarse con el futuro. En enero llegará el estreno de Es Putxet, el nuevo estadio que será fortaleza y símbolo de la nueva era rojilla. Una casa propia que reforzará el sentido de pertenencia y permitirá que la SD Ibiza siga creciendo paso a paso.

Pero antes de ese hito, la actualidad trae un desafío mayúsculo: el derbi balear ante el Atlético Baleares en el Estadi Balear. Los blanquiazules, segundos en la tabla y con un proyecto diseñado para ascender a golpe de talonario, parten como favoritos. Un duelo desigual en recursos, pero que en el campo volverá a jugarse once contra once. Y en ese terreno, con la fe por bandera, la SD Ibiza ya ha demostrado que es capaz de desafiar a la lógica.

Porque esta temporada, más allá de la clasificación, el equipo ha conseguido algo mucho más valioso: convertir la lucha en identidad y la fe en su motor. El equipo rojillo puede perder partidos, pero nunca su orgullo. Y en una liga donde muchos confían en el dinero, ellos prefieren hacerlo en algo mucho más poderoso: la convicción de que cuando se cree hasta el final, nada es imposible.