Es Pujols acoge el XI Triatló Illa de Formentera, con la participación de más de 350 atletas

Es Pujols acogerá este sábado, 4 de octubre, el XI Triatló Illa de Formentera en las modalidades Sprint y Olímpic, una prueba que se ha consolidado en el calendario de triatlones nacionales y que en esta edición reunirá a más de 350 atletas locales, nacionales e internacionales, muchos de los cuales eligen Formentera para poner punto final a su temporada.

La prueba se vuelve a disputar en dos modalidades, en función de la distancia recorrida por los participantes. En la modalidad Sprint, cuya salida se dará a las 14.15 horas y en la que también se podrá competir por equipos, los atletas tendrán que recorrer 750 metros dentro del aguar, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. La competición en la modalidad Olímpic empezará a las 16 horas y los participantes afrontarán 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriente. En esta edición, como ya ocurriera en 2023, esta prueba será también el Campeonato de Baleares de esta modalidad.

Como en precedentes ediciones, la plaza de Europa des Pujols volverá a ser el epicentro de la prueba, donde empezará y terminará la competición y donde estarán situados los boxes para el cambio de cada sector. También las carpas de organización, donde los participantes podrán retirar los dorsales entre las 9.30 y 13.30 horas del mismo sábado. Cabe recordar que también se admitirán inscripciones presenciales en la prueba, de 9.30 a 12.00 horas, en la misma zona.

Apoyo institucional

Este miércoles ha tenido lugar la presentación oficial de esta prueba emblemática, en la sede del Consell de Formentera, con la asistencia del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; el consejero de Actividad Física y Deporte, Hugo Martínez; David Prior, en representación de Trasmapi; y Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, empresa organizadora de la prueba.

El conseller de Actividad Física y Deporte, Hugo Martínez, ha apuntado que el Triatlón es «ya una cita consolidada dentro del calendario deportivo y un orgullo para nuestra isla. Nos permite proyectar Formentera como un escenario natural único para grandes competiciones y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso con la actividad física y la vida saludable». Portas ha agradecido a la organización ya los voluntarios su trabajo, «porque gracias a ellos podemos acoger un evento que reúne a más de 300 atletas y que posiciona a Formentera como referente deportivo de final de temporada».

Manuel Hernández, director general de Unisport Consulting, la empresa organizadora, ha subrayado «el compromiso de Formentera y de las instituciones de la isla con el deporte y con pruebas como esta o el Medio Maratón, que ponen la isla en el mapa de las grandes competiciones deportivas». Y ha añadido que Formentera «es un escenario natural único para este tipo de eventos y por eso cada año tenemos una destacada participación».

Esta prueba también cuenta con el apoyo económico del Govern de las Illes Balears, a través de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. El plazo para inscribirse telemáticamente a través de la página web oficial del evento https://unisportconsulting.com/triatlonformentera/ finaliza este jueves, aunque el mismo sábado también se admitirán inscripciones presenciales en la salida de la prueba.

Cortes de tráfico

Para la prueba de este sábado, se cortará al tráfico entre las 13.30 y las 18.30 horas en las calles de Espalmador (desde el hotel Sa Volta hasta la rotonda de salida en La Savina), Aigua Dolça, Roca Plana y Punta Prima, así como la carretera PM 820-2, desde la carretera PM 820-2. Asimismo, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos el mismo sábado, entre las 8 y las 20 horas, en las calles de Espalmador, s'Aigua Dolça y Punta Prima.