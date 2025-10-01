O Beach Ibiza colabora en la llegada de Steve “The Maintenance Guy” tras completar 210 km en paddleboard a beneficio de The SMS Foundation UK y Solving Kids’ Cancer UK

La isla de Ibiza ha sido testigo de una iniciativa solidaria muy especial. Steve, aventurero y líder del proyecto de The Maintenance Guy, ha finalizado con éxito su reto Paddling for a Purpose, en el que recorrió 210 kilómetros en stand-up paddleboard alrededor de la costa de la isla durante ocho días.

La llegada se celebró este lunes 29 de septiembre a las 15 horas en O Beach Ibiza, que colaboró en la iniciativa apoyando tanto en la recaudación de fondos como en la organización del recibimiento. El reto de Steve tenía un objetivo solidario muy claro: dar visibilidad y recaudar fondos para dos organizaciones que trabajan con niños con enfermedades graves. Una de ellas es The SMS Foundation UK, que apoya a familias afectadas por el síndrome de Smith-Magenis, una rara enfermedad del desarrollo que padece Theo, hijo de un amigo cercano de Steve. La otra es Solving Kids’ Cancer UK, que dedica sus recursos a la investigación y apoyo a niños con cáncer, en especial a los que sufren neuroblastoma de alto riesgo, como es el caso de Freya, conocida cariñosamente como The Brave, muy vinculada a la comunidad de Ibiza.

Steve cuenta con una larga trayectoria de retos deportivos con fines benéficos. Ha participado en pruebas como el Tough Guy Challenge, completó en bicicleta el recorrido de Londres a Brighton en enos de tres horas, realizó un baile de cinco días seguidos para apoyar al NHS y cruzó el lago Loch Lomond en paddleboard para recaudar fondos. En esta ocasión, financió personalmente todos los gastos para asegurar que el 100% de lo recaudado se destine a las dos organizaciones beneficiarias.

Al finalizar su recorrido, Steve comentó: «Ha sido duro, pero pensar en Theo y en Freya me ha dado fuerzas cada día. Estoy muy agradecido a O Beach Ibiza por darme apoyo y ayudar a dar más visibilidad a esta causa. Este reto es para ellos y para las familias que luchan contra estas enfermedades»

Duane Lineker, CEO de O Beach Ibiza, añadió: «Para nosotros es un orgullo haber colaborado en la llegada de Steve. Su esfuerzo y dedicación son un ejemplo de compromiso con la comunidad. En O Beach creemos que es importante aprovechar nuestra visibilidad para apoyar causas que tienen un impacto real en la vida de las personas».

El público puede seguir colaborando con la causa realizando donaciones a través de la página oficial de GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/wasup-ibiza-2025