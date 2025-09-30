Pistoletazo de salida a la temporada de judo en Ibiza

El polideportivo de Es Viver fue el lugar en el que el pasado domingo se celebró el primer control escolar infantil y cadete de la temporada 2025/26 de judo, que en esta ocasión tuvo formato de entrenamiento federativo. La sesión estuvo dirigida por Víctor Canseco, responsable del área de competición de la Delegación de Ibiza de Judo, y reunió a más de medio centenar de yudocas en edad escolar de toda la isla.

Este encuentro permitió a los jóvenes deportistas realizar un entrenamiento conjunto, fomentando la convivencia y el crecimiento deportivo dentro del ámbito escolar, además de marcar el inicio oficial del calendario competitivo. Tras el entrenamiento, se disputó también el Campeonato de Ibiza en categoría absoluta, donde se proclamaron campeones:Aisha Ferrer (Club de Judo Sant Jordi) –52 kg, Adriana Ferrer (Dojo Ibiza) –70 kg, Fanny Isabelle (Dojo Ibiza) –78 kg y Catiana Cardona (Club de Judo Sant Jordi) +78 kg en categoría femenina e Izan Alcoba (Dojo Ibiza) –60 kg, Alessandro Angelone (Club de Judo Sant Jordi) –66 kg, Sergio Pazos (Dojo Ibiza) –73 kg, Mark Torres (Club de Judo Sant Jordi) –81 kg e Ilya Mari (Club de Judo Sant Jordi) –90 kg en categoría masculina

Los nueve yudocas campeones lograron así su clasificación para el Campeonato de Baleares absoluto, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Ibiza. Con este doble evento, la Delegación de Ibiza de Judo da comienzo a una temporada que promete «grandes momentos deportivos y de crecimiento para los yudocas de la isla».