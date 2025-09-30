Goles y sonrisas en la primera edición del O Beach Portmany

El campo de la SD Portmany vibró este pasado fin de semana, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, con la primera edición del torneo O Beach Portmany, una cita en la que el fútbol base fue protagonista, con las categorías benjamín sub-9 y sub-10 y alevín sub-11 y sub-12.

Los clubes que participaron en esta primera edición fueron la Peña Deportiva de Santa Eulària, el Sant Josep, el Club Deportivo Puig d’en Valls, la SD Ibiza, la UD Ibiza, la PE Sant Jordi, y los equipos del anfitrión, la SD Portmany y el Portmany Atlético.

La primera edición del torneo O Beach se marcha con «nota alta y la idea de que sea la primera de muchas ediciones», tal y como comentaba la representante de O Beach, sponsor oficial del club y del torneo, Nuria Moreno. «Enhorabuena a todas las aficiones por su comportamiento ejemplar, a todos los equipos participantes, y en especial, a los ganadores de cada categoría, la PE Sant Jordi sub-12, la Peña Deportiva sub-10, el Portmany sub-11 y el SD Ibiza sub-9», señaló Moreno