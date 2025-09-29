Xicu Marí se proclama Campeón de España de Trial Cadete 2025

El pasado fin de semana tuvo lugar la séptima y última prueba del Campeonato de España de Trial en la localidad de Entrimo, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense (Galicia) que cuenta con una amplia tradición trialera y que los pilotos del Motoclub de Formentera I Eivissa ya conocen por ser una de las ubicaciones habituales del nacional. Esta prueba decidió las clasificaciones finales del Campeonato de España de Trial 2025 de todas las categorías, por lo que la emoción y los nervios estaban asegurados.

El equipo del Motoclub de Formentera I Eivissa se desplazó hasta Entrimo para participar con dos de sus pilotos destacados: Xicu Marí, que compite en la categoría de Cadetes 250 cc y que llegó a esta prueba liderando la clasificación provisional de la categoría, y Toni Cardona, que compite en Juvenil B y que este año ha hecho una gran temporada.

El sábado empezó la competición sobre un trazado compuesto por 10 zonas y unos 8 kilómetros de recorrido. Xicu Marí afrontó esta prueba con la presión de llegar como líder del campeonato y sabiendo que estaba empatado a puntos con el segundo clasificado, por lo que tenía que ganar para hacerse con el título nacional. El ibicenco dominó la prueba sin dar opciones a sus rivales y demostrando que actualmente es el mejor piloto de la categoría. Finalizó la prueba por delante del andaluz Francisco J. Osuna, con el que se disputó la victoria por el nacional, por lo que se proclamó campeón de España cadete 2025.

Por otra parte, el joven piloto Toni Cardona, de solo 12 años, realizó una buena carrera, pero acabó con numerosas penalizaciones, por lo que finalizó la prueba en undécimo lugar con 35 puntos. Tras las siete pruebas que conforman en campeonato nacional, Cardona consiguió terminar en una destaca octava posición del campeonato de España de Trial de la categoría Juvenil B.

Desde el Motoclub de Formentera I Eivissa están «muy orgullosos y contentos por el título de Campeón de España Xicu Marí», ya que «es un piloto que a pesar de su corta edad (15 años), ya cuenta con un palmarés impresionante, con varios podiums nacionales y victorias en pruebas destacadas nacional e internacionalmente».

Desde sus inicios en el motociclismo, empezando en las Escuelas de Motociclismo de Ibiza a los cuatro años, ha demostrado «una gran progresión, unas buenas aptitudes y sobre todo una actitud de trabajo y superación impresionantes, lo que demuestra año a año mejorando su nivel y subiendo de categoría, luchando por las primeras posiciones del campeonato nacional», por lo que esperan que «siga en esta línea y pueda llegar a competir algún día en las categorías absolutas de trial nacional y mundial.

Una vez finalizada la temporada de trial 2025, desde el Motoclub de Formentera I Eivissa se muestran «muy orgullosos por el trabajo realizado por todos los componentes del club implicados en el equipo de Trial, teniendo este año a diez pilotos que han competido en el campeonato de España de Trial». Desde el equipo manifiestan que ya están empezando a preparar la próxima temporada, en la que volverán a asistir al Campeonato de España de Trial y en la que esperan el debut de nuevos pilotos.