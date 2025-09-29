La Vuelta Cicloturista a Ibiza reunió a decenas de voluntarios en una jornada de limpieza de la bahía de Sant Antoni

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo ha demostrado este sábado que el espíritu de la prueba va mucho más allá del deporte. En una edición dedicada a las familias, la cita reunió a vecinos, ciclistas y voluntarios en una gran jornada de limpieza de la bahía de Sant Antoni, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de la isla.

La iniciativa, apoyada por los Ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni, así como por varias asociaciones de voluntarios y diversas empresas locales, se enmarcó en el compromiso de la Vuelta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cuidado del medioambiente.

Desde primera hora de la mañana, el encuentro estaba liderado por dos grupos participantes. Desde el Auditorio Caló de s’Oli (Sant Josep) partió en primer grupo donde disfrutaron de un desayuno ofrecido por el Ayuntamiento antes de dirigirse hasta Sa Punta des Molí. Y en Café Mambo (Sant Antoni), estaba el otro grupo que inició la jornada, también con desayuno a cargo del Grupo Mambo, seguido de un recorrido de limpieza que finalizó en Ses Variades.

Tras varias horas de trabajo conjunto, en las que se retiraron numerosos residuos del litoral, la jornada concluyó con una comida de hermandad en el Hotel Florencio, en Sant Antoni. La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volvió así a demostrar que cada pequeño esfuerzo suma, y que el deporte puede ser también un motor de conciencia ambiental y de compromiso colectivo con el futuro de la isla.

El viernes 3 de octubre, el Passeig de Ses Fonts acogerá desde las 17 horas la entrega de dorsales y, a partir de las 19 horas, la esperada presentación de los principales ciclistas y equipos de esta edición.