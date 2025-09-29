Es Viver acogerá la IV edición del Torneig de Sa Dona–Memorial Marcelino

El próximo 5 de octubre, el pabellón de Es Viver será el escenario de la cuarta edición del Torneig de Sa Dona de Fútbol Sala–Memorial Marcelino Hernández, un evento deportivo que rinde homenaje a la ﬁgura de Marcelino Hernández y que consolida su legado en el Gasifred Atlético y en el fútbol sala de Ibiza.

La jornada arrancará a las 10 horas y reunirá a cinco equipos: Cosmitos Formentera, Gasifred Atlético Femenino, UD Isleñas, CD San Pablo y UE Sant Josep. Cada equipo disputará dos partidos con partes de 25 minutos a tiempo corrido, siguiendo un sistema de clasiﬁcación en el que, en caso de empate a puntos, se decidirá por diferencia de goles totales.

A partir de las 16.30 horas se celebrarán las semiﬁnales, quedando la gran ﬁnal programada para las 19 horas. Más allá de la competición, el torneo será «una auténtica ﬁesta del deporte local». El Gasifred Atlético habilitará una barra de bebidas y tapas con sabor ibicenco, además de «ofrecer actividades de entretenimiento para los más pequeños, convirtiendo el evento en una cita deportiva y familiar para toda la comunidad».

Desde el club, se destaca «el orgullo y agradecimiento hacia Marcelino Hernández, que en vida brindó su apoyo incondicional a la entidad y cuya memoria sigue presente en cada edición de este torneo». «El Torneig de Sa Dona no solo es una competición deportiva, sino también un punto de encuentro para celebrar los valores del fútbol sala, la amistad y la memoria de una persona muy especial para el club como lo fue Marcelino Hernández», señalan desde la organización.

El Gasifred Atlético invita a todos los aﬁcionados, familias y vecinos de la isla a disfrutar de «una jornada llena de fútbol sala, convivencia y espíritu deportivo».