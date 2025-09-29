El torneo de golf Claudio Torres, una «cita imprescindible en el calendario deportivo de Ibiza»

El campo de Golf Ibiza volvió a convertirse este sábado en epicentro deportivo y social de la isla con la celebración del II Torneo de Golf Claudio Torres, una cita que consolida su posición como evento de referencia al reunir a decenas de jugadores, empresarios y profesionales en un entorno que combina deporte, exclusividad y networking.

La prueba se disputó en el recorrido de 18 hoyos del campo de Roca Llisa y dejó momentos de gran emoción en todas las categorías. Este año, además, se estrenó una categoría junior para jugadores de entre 10 y 16 años, que permitió dar protagonismo a los más jóvenes dentro de un torneo de alto nivel.

Los ganadores de las distintas categorías fueron: primer clasificado de segunda categoría, Juanjo Cerdán; segundo clasificado de segunda categoría, Javier Cuevas; primer clasificado de primera categoría, Raúl Farré, segundo clasificado de primera categoría, Javier Bermejo; ganador Scratch Mujer, Leire Oteo, ganador Scratch Hombre, Lucas Orsatelli; ganador Scratch Junior, Leo Vives; mejor júnior, Berta Tur; ganador bola más cercana, Curro Bermúdez; ganadora bola más cercana, Lionel May; ganador drive más largo, Anthony Nartey, y ganadora drive más largo, Leire Oteo.

Una jornada de golf, familia y compromiso social

La inclusión de la categoría júnior aportó un aire aún más familiar y participativo al torneo, con la condición de mantener un hándicap mínimo que asegurara el nivel de juego. Así, jóvenes promesas pudieron compartir espacio con jugadores experimentados, enriqueciendo la jornada sin perder competitividad.

Además del componente deportivo, el torneo destacó por su dimensión social y solidaria. Durante la jornada se celebró una rifa a beneficio de la AFEFPI – Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, que contó con la colaboración activa de los asistentes. La recaudación contribuirá a apoyar proyectos de investigación y a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

Desde la organización se mostró plena satisfacción con el resultado de esta segunda edición. «Este torneo ya es una cita imprescindible en el calendario deportivo de Ibiza. Nuestra intención siempre ha sido crear un encuentro que combine golf, relaciones empresariales y compromiso social, y creemos que lo hemos conseguido», destacó un portavoz del comité organizador.

Los jugadores también valoraron positivamente la experiencia. «El ambiente ha sido fantástico, con un campo en excelentes condiciones y un nivel de organización impecable», señaló uno de los participantes. Otro de los asistentes subrayó el carácter solidario de la jornada: «Jugar por una causa como la de AFEFPI le da aún más sentido al torneo, y nos hace sentir parte de algo importante».

El enclave de Golf Ibiza, único campo de 18 hoyos en la isla, volvió a demostrar por qué se ha consolidado como escenario ideal para albergar competiciones de prestigio, ofreciendo un recorrido que combina belleza paisajística y exigencia técnica en cada golpe. Con esta segunda edición, el torneo Claudio Torres no solo confirma el impulso del golf local, sino que se afianza como un evento que impulsa el golf en la isla y que, al mismo tiempo, ofrece un espacio para el encuentro social y empresarial, reforzando la imagen de Ibiza como destino para el turismo deportivo de calidad.