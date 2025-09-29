Elías Escandell logra un meritorio noveno puesto en la final del Nacional Italiano Prestige MX2 2025

La temporada del Campeonato Italiano Prestige MX2 2025 concluyó este fin de semana en el circuito de Pietramurata (Arco di Trento), donde el piloto ibicenco Elías Escandell compitió en la ronda final, la más decisiva del calendario. El pitiuso, a pesar de los serios contratiempos mecánicos que lastraron su rendimiento, demostró un notable espíritu de lucha, logrando un puesto entre los diez mejores en la segunda manga.

Dificultades en la final

La jornada estuvo marcada por la mala fortuna para el piloto, que vio comprometido su desempeño por diversos problemas técnicos: En la primera manga, Escandell se vio obligado a abandonar después de sufrir una rotura en la rueda trasera en un salto, perdiendo valiosos puntos, mientras que en la segunda manga, y a pesar de rodar con un guardabarros roto que limitó su pilotaje, el ibicenco se mantuvo en el grupo delantero para finalizar en una meritoria novena posición. Con estos resultados parciales, Escandell cerró su participación en la prueba en la duodécima posición absoluta del evento.

Elías Escandell valoró positivamente la experiencia pese a las dificultades: «La primera manga fue frustrante por la rotura en la rueda trasera, y en la segunda también sufrimos con el guardabarros. Tenía ritmo para estar más arriba, pero la suerte no acompañó. Me quedo con las sensaciones positivas y con lo aprendido para el futuro».

Futuro internacional

La Federación Balear de Motociclismo (FBM) destaca la «capacidad de superación de Escandell ante la adversidad en una competición de tan alto nivel». Su rendimiento a lo largo del año lo consolida «como un valor firme del motocross nacional».

Con el cierre del Prestige italiano, Escandell enfocará ahora su preparación en nuevas citas europeas, incluyendo el EMX250 y otras pruebas internacionales, en las que seguirá acumulando experiencia fundamental para su desarrollo deportivo.