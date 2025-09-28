La SD Ibiza visita a un Espanyol B en horas bajas

La SD Ibiza encara este domingo (12 horas, Ciudad Deportiva Dani Jarque)un importante duelo ante el Espanyol B, anteúltimo clasificado con un solo punto, en el encuentro correspondiente a la jornada 4 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo de Raúl Casañ tratará de aprovechar el mal momento del filial periquito, que no conoce la victoria en lo que llevamos de temporada.

La escuadra pitiusa no se fía de un rival que atesora calidad a raudales a pesar de su situación clasificatoria y que llega a la cita de hoy herido en su orgullo, pero que pondrá las cosas muy difíciles a una SD Ibiza que comenzó la liga con victoria pero que ha dejado dudas en sus dos últimos partidos.

El equipo ibicenco se encuentra en undécima posición con cuatro puntos y un balance de una victoria, un empate y una derrota, y llega al partido de hoy tras empatar in extremis en la última jornada ante el recién ascendido Porreres, que se adelantó en el marcador pero que vio como se le escapaban dos puntos de Ibiza con el gol de Diego Jiménez en el descuento. En ese partido, disputado en Sant Rafel por el cambio de césped del Sánchez y Vivancos, los rojillos consiguieron rescatar un punto tras un arreón final en el que estrellaron un balón en el poste y en el que vieron como un defensor mallorquín sacó un balón en línea de gol que pudo dejar la victoria en casa.

El Espanyol B llega hoy con la imperiosa necesidad de sumar su primera victoria. El filial periquito, anteúltimo en la tabla, cuenta con un punto en su casillero tras sumar un empate en casa ante el Barbastro y caer derrotado en sus visitas a Porreres (1-0) y Reus FCR (3-2).

«Un partido muy difícil contra un filial que no ha ganado todavía pero que en su campo y con los jugadores que tiene, jóvenes pero con mucho talento y calidad, nos pondrá las cosas muy complicadas, como siempre que hemos ido a jugar allí», afirmó Raúl Casañ en la previa. Para el técnico valenciano, su equipo tiene que «potenciar los puntos fuertes y aprovechar las debilidades del rival e ir a por el partido desde el inicio».