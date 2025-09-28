Peña Deportiva y SD Portmany sonríen y la SD Formentera llora

Suerte dispar para los equipos pitiusos de Tercera RFEF este fin de semana. La Peña Deportiva consiguió los tres puntos tras ganar 4-1 al Felanitx en un partido cómodo para los peñistas, mientras que la SD Portmany venció al Binissalem y la SD Formentera cayó en Palma.

La primera parte en el Municipal de Santa Eulària empezó con mucho respeto entre ambos equipos, los mallorquines esperando la propuesta del juego local mientras que los de Raúl Garrido, que tuvo que ver el partido en la grada debido a su expulsión ante la SD Portmany, fue la que propuso y creó las ocasiones. El juego de profundidad fue la tónica habitual de una Peña que encontró premio a los 13 minutos. El debutante Gaye desde el carril izquierdo puso un balón perfecto para Fraile y el ibicenco no perdonó, golpeando de primeras y batiendo a Salvà.

Veinte minutos después, los locales volvieron a encontrar portería en los pies de Salinas, que tras un rechace a centro de Quiros, define cruzando el balón al palo largo. Los equipos se fueron al asueto tras cuarenta y cinco minutos en los que la Peña se marchó por delante, siendo superior y sin sufrir.

La segunda parte continuó con el guion establecido por la Peña durante el primer tiempo. Los locales dominaron el encuentro y generaron ocasiones aprovechando la profundidad y el buen partido de Gaye. Tanto fue así, que el ‘15’ peñista puso el 3-0 en el minuto 69 tras una jugada personal de alto nivel.

El cuarto tanto peñista lo anotó el delantero cántabro Saza con el primer balón que tocó. Recuperó en el área una mala propuesta de salida del conjunto visitante y tras regatear al portero, marca el cuarto a placer. Cuando el partido se encaminaba al final, el Felanitx puso el gol del honor en el marcador, dejando el 4-1 definitivo. Con este resultado, los de la Villa del Río escalan hasta la tercera posición con nueve puntos, a tres del líder, el Manacor, que ha ganado los cuatro partidos.

SD Formentera

Por otra parte, la SD Formentera no termina de dar con la tecla y cayó este domingo en Palma ante el Mallorca B. El filial bermellón se adelantó en el minuto 10 con un gol de Marcos Gorriti, pero Losada respondió solo cinco minutos después y puso las tablas en el marcador. Un tanto de Aless dio la ventaja a los locales antes del descanso y puso la puntilla para los pitiusos anotando el tercero en el minuto 73. Los formenterenses, que no han ganado ningún partido esta temporada, finalizan la jornada en decimoquinta posición con tres puntos y un balance de tres empates y una derrota que les alejan de los puestos de cabeza.

Por último, la SD Portmany se impuso por 2-1 en el Municipal de Sant Antoni ante el Binissalem. Los ibicencos fueron mejores en una primera mitad que terminó 0-0, Roberto puso el primero para los portmanyíns en el 60 y el Binissalem respondió solo diez minutos después poniendo el 1-1, pero Vini hizo justicia y puso el 2-1 definitivo en el 80. La SD Portmany, que había perdido los tres primeros partidos, ocupa la decimosexta plaza con tres puntos.