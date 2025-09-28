Una heroica SD Ibiza rescata un punto ante el Espanyol B

Rendirse no es una opción. La SD Ibiza rescató un empate in extremis ante el Espanyol B en el encuentro correspondiente a la jornada 4 del Grupo 3 de Segunda RFEF, disputado este domingo en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Los ibicencos rascaron un punto que sabe a victoria con un gol de Cruz en el último minuto de partido y sumaron un merecido empate ante un rival que no conoce la victoria esta temporada.

Casañ, que cumplió años este sábado, apostó por Mario Riquelme para que ocupase el puesto de lateral derecho, lugar que la pasada semana ocupó Teo James debido a la falta de efectivos para esa posición tras la lesión de Raúl Castro. El equipo rojillo saltó al césped de la Ciudad Deportiva Dani Jarque con siete ibicencos en el once titular, una clara muestra de la apuesta de la entidad por gente de la casa.

El filial periquito entró mejor al encuentro, dominando con claridad y asfixiando a una SD Ibiza que no conseguía pasar del centro del campo. Adrián López vio la primera tarjeta amarilla antes del primer minuto de juego, algo que le condicionó para el resto del partido. Los pupilos de Casañ se fueron desperezando con el paso de los minutos y estuvieron a punto de inaugurar el marcador tras una falta bien ejecutada desde el borde del área por Pepe Bernal que Llorenç despejó a córner.

Pero fue el Espanyol B el que se adelantó en el 17 tras una gran jugada colectiva que desembocó en José Ángel, que se internó por banda derecha y asistió para que Letono pusiese el primero con una gran definición ajustada a la cepa del poste ante la que nada pudo hacer Rimvydas. Solo cinco minutos después el árbitro anuló el segundo gol periquito por una clara falta de Jan Peries sobre el portero rojillo en la disputa de un balón aéreo.

La SD Ibiza creció con el tanto local y dio un paso al frente en busca del empate, asentándose en campo contrario y asomando tímidamente por el área de Llorenç, pero el Espanyol salía con mucho peligro al contragolpe cada vez que tuvo opción, creando muchos problemas a la zaga pitiusa.

En una de esas contras, Alejandro Santiago puso un balón en profundidad a Letono, que se internó por banda derecha y puso un centro con música para que Lluc Castell definiese a bocajarro ante Rymvidas. La SD Ibiza, que ha demostrado que nunca se rinde, respondió al filo del descanso con un zapatazo desde fuera del área de Marquitos que se estrelló en el larguero, pero Montalbán, el más listo de la clase, aprovechó el rechace para recortar distancias y meter al equipo rojillo en el partido antes del paso por vestuarios.

El segundo tiempo comenzó con una ocasión muy clara de Montalbán tras una rápida transición rojilla, pero el centrocampista ibicenco, que tenía solo a Lorenzo a su izquierda, mandó el balón muy por encima de la portería de Llorenç. El equipo de Raúl Casañ salió decidido a buscar el empate tras el paso por vestuarios y tenía claro por dónde podía hacer daño: buscando la espalda de la defensa catalana.

El filial periquito se sacudió la presión ibicenca con el paso de los minutos y el triple cambio introducido por el técnico local fue como un soplo de aire fresco para el equipo, que recuperó el dominio del balón y encerró en su campo a la escuadra rojilla. Casañ hizo un doble cambio a falta de treinta minutos para el final en el que entraron Carretero y Manel en detrimento de Montalbán y Álex Sánchez, desaparecido sobre el césped de la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El tiempo se le acababa a una SD Ibiza que no cejó en su empeño de sumar algo positivo ante un Espanyol que defendió con uñas y dientes la que sería su primera victoria de la temporada. Los locales renunciaron a la posesión y lo fiaron todo a intentar matar el partido a través de algún contragolpe, pero llegaban con pocos efectivos a la zona de peligro. Lluc Castell, el mejor jugador de los locales en la segunda mitad, monopolizó todas las jugadas de ataque de su equipo, pero llegaba al área rojilla fatigado y con poca gasolina.

Raúl Casañ quemó las naves introduciendo en el campo a Jaume Villar y Antonio Moreno en detrimento de Marquitos y Teo James. Vicandi pudo hacer el tercero en el 89 tras una rápida transición y plantarse solo ante Rymvidas, pero su disparo, con todo a favor, golpeó en el lateral de la red, y los insulares, volcados en ataque, tuvieron el empate tras enganchar un balón aéreo dentro del área que salvó un defensor local.

Cristian Cruz se convirtió en el héroe de los visitantes tras aprovechar en el último minuto un centro desde la izquierda de Gilbert y rematar con mucha calidad para poner el 2-2 definitivo. La SD Ibiza, con este empate, suma cinco puntos tras cuatro jornadas y ocupa la décima posición.