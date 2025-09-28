Dani Planells y Ainara Alonso brillan en el Pla de Sant Mateu

El Pla de Sant Mateu volvió a convertirse este domingo en el escenario principal del atletismo popular pitiuso con la celebración de la XVII Cursa Popular Pla de Sant Mateu, clásica del calendario ibicenco organizada este año por el Club Sa Raval. La cita, que había convocado a más de 500 atletas entre las distancias de 10 y 5 kilómetros, junto a la prueba de patines, volvió a demostrar la excelente salud del atletismo en la isla, con un gran ambiente deportivo y familiar.

En la prueba reina de 10 kilómetros, que contó con 180 corredores en línea de salida, el triunfo absoluto fue para Daniel Planells Serra, del Club Atletisme Santa Eulària, que detuvo el crono en 33 minutos y 51 segundos. El deportista de la Villa del Río repitió el triunfo logrado en la pasada edición. En segunda posición llegó a la línea de meta Victor Van Den Driessche, del A.D. Ibiza Half Triathlon, con 34:54, y el tercer cajón del podio masculino recayó en la figura de Nelson Alexander Henao, atleta del C.A. Pitius, con un registro de 35:07.

En categoría femenina, la victoria fue para Ainara Minaya Alonso, del G.D. Presuntos Triatletas, con un registro de 45:26. El segundo cajón del podio femenino fue para Esmeralda Marí Galiano, que paró el reloj en 47:33. La tercera posición fue para Agatha Madrid Vidales, integrante del Carreritens, con 48:57.

Para el registro de las clasificaciones hubo cierto descontrol y algunos resultados no fueron bien anotados en la web de cronometraje oficial, generando ciertas confusiones. Como en la clasificación de la carrera de 10 kilómetros, donde aparecen tres corredores por delante del ganador.

Por su parte, la carrera de 5 kilómetros, en la que participaron 152 atletas, tuvo como gran protagonista a Mauro García-Vallés Cannestracci, del C.A. Pitius. El joven sub-23 voló sobre el Pla y venció con un tiempo de 16:49 (3:22 min/km). El segundo puesto fue para David Gómez, del Eiviatletisme Club Esportiu, que cruzó la meta en 17:50, mientras que el bronce fue para su compañero de club Christian Torres Molina, con un registro de 18:36.

En el apartado femenino, la primera en meta fue Gloria María Tejado Corbacho, del Sa Raval, con un tiempo de 19:42, lo que además le otorgó la octava posición absoluta de la prueba. Tras ella se clasificó Emilie Poirier (22:39), mientras que el tercer puesto correspondió a la aragonesa Estela Diéguez Manzano, con una marca de 22:57.

Con un circuito exigente pero muy atractivo y el apoyo constante del público, la XVII Cursa Popular Pla de Sant Mateu volvió a consolidarse como una de las pruebas más queridas del calendario atlético pitiuso mientras se aproxima a su vigésimo aniversario.