El Atlético B pone a prueba la jerarquía de la UD Ibiza

La UD Ibiza afronta este domingo (20.30 horas, Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares) un reto de altura en la quinta jornada del Grupo 2 de Primera Federación. Los celestes visitan al Atlético Madrileño con la misión de volver a sumar de tres en tres, mantener su condición de invictos y romper la barrera psicológica que en los últimos años ha supuesto enfrentarse a los filiales rojiblancos.

El conjunto dirigido por Paco Jémez llega al choque tras encadenar dos empates consecutivos que han frenado parcialmente su arranque perfecto, aunque sigue en lo más alto de la tabla compartiendo liderato. La necesidad de recuperar la pegada, mejorar la solidez defensiva y ratificar la jerarquía frente a un rival joven y talentoso marcan la previa de un duelo que se presenta vibrante.

El Atlético Madrileño se ha convertido en un adversario particularmente incómodo para los celestes desde que ambos coincidieran en la categoría. El historial reciente refleja la igualdad extrema: cinco partidos oficiales disputados en las dos últimas temporadas y ningún triunfo ibicenco. El balance se resume en dos victorias rojiblancas y tres empates, si bien el último precedente, un amistoso la pasada pretemporada, se saldó con triunfo celeste por 1-3.

El técnico cordobés no dudó en catalogar el encuentro como «tremendamente complicado». En su análisis, destacó la juventud, el físico y la energía del rival, con jugadores como Belotti o Javi Serrano —ex del Ibiza— aportando músculo e intensidad en el mediocampo. «Es un equipo muy a lo que quiere Fernando [Torres]. Tienen talento, piernas y mucho entusiasmo. No será sencillo», advirtió. Jémez, no obstante, recalcó que partidos así suponen una oportunidad para crecer.

Aunque el entrenador defiende una idea de juego definida, dejó la puerta abierta a introducir cambios puntuales en el once, especialmente en la zona ancha, donde el Atlético B concentra buena parte de su fortaleza. «Podemos variar piezas en función del rival, pero sin perder la esencia. Cada vez estamos más cerca del equipo que quiero», aseguró. De esta forma, podría recuperar un puesto en la alineación Josep Señé en lugar de Iván del Olmo, o bien dar la alternativa al joven David García.

Uno de los focos está en la definición. La falta de acierto en los metros finales ha privado al Ibiza de victorias recientes, pese a generar numerosas ocasiones. «Trabajamos mucho la definición. El gol llegará por talento o por insistencia, pero lo importante es no dejar de buscarlo», subrayó el técnico. En este apartado, defendió la labor de Sofiane, aún sin estrenar su cuenta en Liga, aunque Davo pide paso como se ha visto en las dos últimas jornadas. La afición lo aclamó ante el Antequera, aunque Jémez no lo alistó hasta el minuto 80.

En el plano físico, las noticias son positivas. Solo Fran Castillo sigue de baja, mientras que Javi Belman se ha recuperado de sus molestias en la espalda.

Fin a una racha negativa 286 días después

El Atlético Madrileño rompió el pasado fin de semana una racha que se extendió durante 286 días. Y es que los de Fernando Torres, se impusieron en Sevilla al Betis Deportivo por 0-2 gracias a los goles de Omar Janneh e Iker Luque. El filial rojiblanco cerró el círculo se ausencia de triunfos lejos de casa en el mismo lugar en el que firmó su última victoria. El 8 de diciembre de 2024 tuvo lugar en idéntico escenario, un marcador que, casualmente, fue idéntico (0-2).