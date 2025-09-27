El San Pablo-Eivissa se queda con la miel en los labios

El San Pablo-Eivissa sumó su primer empate de la temporada este sábado en Es Viver ante Marín Futsal, conjunto recién descendido de Primera División, en un partido muy trabajado de las locales, que golpearon en la primera mitad y que vieron como le arrebataban los tres puntos en los últimos siete minutos.

El equipo de Sergio Oruj, imbatido en este inicio liguero, consiguió adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Lucía Serrano ante su ex-equipo. Ambos conjuntos tuvieron opciones para anotar, Kai tuvo una oportunidad muy clara para poner el 2-0 pero no acertó con la definición, y las visitantes también pudieron anotar el empate, pero Tati desbarató numerosas ocasiones de las pontevedresas. Isa hizo el 2-0 cuando más apretaba el conjunto gallego, y las ibicencas supieron gestionar y defender su ventaja antes del paso por vestuarios.

En el segundo acto, las visitantes salieron con todo para recortar distancias. Fátima Villar salvó un gol bajo palos tras una falta bien ejecutada por Marín, que subió líneas y achuchó tras el paso por vestuarios. Las ibicencas se dedicaron a defender el resultado y salir al contragolpe aprovechando la velocidad de sus atacantes, y Paola, la mejor de la segunda parte, realizó varias intervenciones milagrosas para salvar el primer tanto de las visitantes, que pusieron emoción al recortar distancias a falta de seis minutos para el final.

El Marín se fue con todo al ataque y consiguió empatar a falta de dos minutos para el final, y el partido terminó con resultado de 2-2 tras una gran primera parte de un San Pablo que se quedó sin gasolina en el tramo final