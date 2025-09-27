Un resiliente Trasmapi HC Eivissa acaba con la imbatibilidad del Barça Atlétic

El Trasmapi HC Eivissa consiguió una trabajada victoria ante el Barça Atlétic, que llegaba invicto a la isla, en el encuentro correspondiente a la jornada 3 de División de Honor Plata, que cayó del lado local por 30-27 tras un seguncto acto en el que el equipo de Geno Tilves supo sufrir y gestionar los momentos calientes para dejar la victoria en casa y sumar los primeros puntos ante su afición. El filial blaugrana comenzó adelantándose en el marcador en lo que fue toda una declaración de intenciones del conjunto culé, que se presentó en Es Pratet colíder gracias a sus dos victorias en las dos primeras jornadas.

Los visitantes abrieron brecha en el tramo inicial ante un Trasmapi al que le costó entrar en partido y que tardó cinco minutos en perforar la portería rival, pero que igualó la contienda en el minuto diez (5-5). El equipo local consiguió igualar el encuentro a base de intensidad y de no dejar correr a su rival, que salió con muchos jugadores al contragolpe cada vez que tuvo la oportunidad. Esa fue una de las claves del partido para los ibicencos, que supo neutralizar las endiabladas transiciones del filial azulgrana.

El conjunto de Geno Tilves consiguió distanciarse de dos goles en el minuto 17, lo que obligó a Daniel Ariño a pedir el primer tiempo muerto de partido. A su equipo le costó atacar en estático y penetrar en la defensa local, muy cerrada cerca del área y sin dejar espacios. Fue un festival defensivo del Trasmapi, que tuvo a su rival, el máximo goleador de toda la categoría, totalmente asfixiado en ataque, lo que puso la máxima ventaja local (13-8, min. 23), renta que gracias al buen hacer defensivo y la gran actuación de Jorge Broto consiguió mantener hasta el descanso, al que se llegó con 17-12. Los ibicencos se fueron con una cómoda renta gracias a una espectacular defensa y al buen acierto de Chychykalo, que anotó tres goles en el tramo final del primer tiempo ante un Barça Atlétic que comenzó muy bien pero que se diluyó a medida que el Trasmapi se ajustó defensivamente.

El Barça Atlètic vendió cara su piel

El segundo acto comenzó con un gol del Barça Atlètic, que salió al parquet de Es Pratet con intención de darle la vuelta al partido. Los visitantes redujeron la desventaja a un solo gol en cinco minutos ante un Trasmapi que cometió varias pérdidas en ataque y que salió del paso por vestuarios bastante impreciso, algo que aprovechó el filial azulgrana para acercarse peligrosamente en el marcador (19-18, min. 35).

Geno Tilves no estaba nada conforme con la actuación de su equipo e hizo varios cambios para cambiar la dinámica, consciente de que el partido se le atragantaba a sus jugadores. Las sustituciones vinieron bien al HC Eivissa, que respiró tras el fulminante inicio del filial azulgrana. El partido creció en intensidad con el paso de los minutos sin que ninguno de los equipos impusiese su ritmo y se escapase en el marcador. El Barça Atlètic hizo lo más complicado, reducir la desventaja, pero el Trasmapi apretó y subió la intensidad defensiva poniéndole las cosas muy difíciles a su rival. Al ecuador del segundo acto se llegó con una mínima ventaja de los locales (24-22), pero con un conjunto catalán que en ningún momento le perdió la cara al partido y que bombardeó la portería de Tilves desde los diez metros debido a su incapacidad de sobrepasar la defensa local.

Las espadas llegaron en todo lo alto a los últimos diez minutos con los dos equipos empatados a 25. Los visitantes, que no lideraban desde el inicio del primer tiempo, se pusieron uno arriba a falta de ocho minutos, pero el Trasmapi se apoyó en sus dos pivotes, Basualdo y Bernárdez, y en una gran defensa para volver a darle la vuelta al marcador, lo que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto.

El partido estuvo en un puño, hubo mucha tensión en el parquet y el Trasmapi gestionó mejor ese momento de incertidumbre ante un equipo más inexperto. Chychykalo puso al Trasmapi dos arriba a falta de un minuto, y un paradón de Nacho Pérez cerró una trabajada victoria para el Trasmapi HC Eivissa, que cuajó un partidazo ante un poderoso rival que llegaba invicto a Es Pratet, pero que hincó la rodilla ante la escuadra ibicenca.