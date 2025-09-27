Fútbol | Tercera RFEF
El Inter Ibiza vence en Alcúdia y mantiene su racha
El recién ascendido logra su segunda victoria con tantos de Toni Riera y Alexis Lescano y se mantiene invicto con siete puntos
R. J. PALOMO
El Inter Ibiza sigue sorprendiendo en su estreno en la Tercera RFEF. El conjunto de Carlos Fourcade se impuso este sábado en el campo del Alcúdia (1-2) y confirmó que su gran inicio de curso no es casualidad. Los tantos de Toni Riera y Alexis Lescano permitieron a los ibicencos sumar su segunda victoria del campeonato y mantenerse invictos con siete puntos.
El recién ascendido, que ya dejó claro su potencial en la primera jornada empatando frente al Formentera, continúa firmando actuaciones sólidas y efectivas. Tras ver aplazado su compromiso contra el Platges de Calvià por problemas en la conexión aérea, los celestes retomaron la competición con un triunfo de prestigio ante el Mallorca B (2-0) en Can Cantó. Ayer, en su primer desplazamiento, el guion volvió a sonreírles gracias a un equipo compacto, intenso y con pegada en los momentos clave. Con este triunfo, el cuadro ibicenco se instala en la parte alta de la clasificación con un partido menos.
