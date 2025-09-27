Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera RFEF

El Inter Ibiza vence en Alcúdia y mantiene su racha

El recién ascendido logra su segunda victoria con tantos de Toni Riera y Alexis Lescano y se mantiene invicto con siete puntos

Los jugadores del Inter Ibiza celebran el triunfo en Alcúdia. | I.I.

R. J. PALOMO

Ibiza

El Inter Ibiza sigue sorprendiendo en su estreno en la Tercera RFEF. El conjunto de Carlos Fourcade se impuso este sábado en el campo del Alcúdia (1-2) y confirmó que su gran inicio de curso no es casualidad. Los tantos de Toni Riera y Alexis Lescano permitieron a los ibicencos sumar su segunda victoria del campeonato y mantenerse invictos con siete puntos.

El recién ascendido, que ya dejó claro su potencial en la primera jornada empatando frente al Formentera, continúa firmando actuaciones sólidas y efectivas. Tras ver aplazado su compromiso contra el Platges de Calvià por problemas en la conexión aérea, los celestes retomaron la competición con un triunfo de prestigio ante el Mallorca B (2-0) en Can Cantó. Ayer, en su primer desplazamiento, el guion volvió a sonreírles gracias a un equipo compacto, intenso y con pegada en los momentos clave. Con este triunfo, el cuadro ibicenco se instala en la parte alta de la clasificación con un partido menos.

