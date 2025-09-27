Empate con polémica del Gasifred Ibiza a 8 segundos para el final

El Gasifred Atlético dejó escapar este sábado el triunfo en la pista del potente Inagroup El Ejido tras encajar el empate a 8 segundos del final, merced a un polémico libre directo que transformó el conjunto almeriense. Los de José Fernández habían mandado en el marcador durante todo el partido, con parciales de 0-2, 2-4 y 3-5, hasta llegar a los 5 minutos finales con 5-6 en el electrónico.

Sin embargo, una falta en contra muy protestada por los isleños, a falta de 8 segundos para el final, truncó la victoria del Gasifred y permitió a El Ejido rescatar un punto ante su afición. El partido, que se había retrasado una hora por la cancelación de una conexión aérea a Almería, deja al Gasifred en la zona baja con un punto tras la celebración de dos jornadas del campeonato.