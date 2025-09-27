Fútbol sala | Segunda masculina
Empate con polémica del Gasifred Ibiza a 8 segundos para el final
El Inagroup El Ejido firma el definitivo 6-6 gracias a un libre directo ‘in extremis’
R. J. PALOMO
El Gasifred Atlético dejó escapar este sábado el triunfo en la pista del potente Inagroup El Ejido tras encajar el empate a 8 segundos del final, merced a un polémico libre directo que transformó el conjunto almeriense. Los de José Fernández habían mandado en el marcador durante todo el partido, con parciales de 0-2, 2-4 y 3-5, hasta llegar a los 5 minutos finales con 5-6 en el electrónico.
Sin embargo, una falta en contra muy protestada por los isleños, a falta de 8 segundos para el final, truncó la victoria del Gasifred y permitió a El Ejido rescatar un punto ante su afición. El partido, que se había retrasado una hora por la cancelación de una conexión aérea a Almería, deja al Gasifred en la zona baja con un punto tras la celebración de dos jornadas del campeonato.
- Santa Eulària estrena un complejo deportivo en Jesús
- A la UD Ibiza le vuelven a resonar los ecos del pasado
- Duelo de extremos en Can Misses
- Una leyenda del 'trail running' mundial repite en el 3 Días Trail Ibiza
- El Class Bàsquet Sant Antoni desafía a la adversidad
- Dani González se corona en el Ironman de Maryland en su grupo de edad
- Derbi balear para la SD Ibiza en Sant Rafel
- La Mini Maratón Sant Bartomeu cumple 47 ediciones en Sant Antoni