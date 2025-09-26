La XVII Cursa Popular Pla de Sant Mateu agota inscripciones

La XVII Cursa Popular Pla de Sant Mateu, una de las citas clásicas del calendario atlético pitiuso, ha vuelto a demostrar su tirón popular al completar el cupo máximo de inscripciones. En total, 531 corredores tomarán la salida en las diferentes distancias programadas para este domingo.

La prueba, organizada por el Club Atletismo Sa Raval con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni y la Asociación de Vecinos de Sant Mateu, se enmarca en las Festes de Sant Mateu y tendrá como epicentro la plaza de la iglesia del pueblo, donde se ubicarán la salida y la meta.

El programa arrancará a las 09,25 horas con la categoría de patines, mientras que la prueba reina, sobre 10 kilómetros, comenzará a las 09,30 horas junto con la distancia de 5 kilómetros. El recorrido consistirá en un circuito de 5 kilómetros por asfalto que los participantes de la prueba larga deberán completar en dos vueltas.

Además de las categorías absolutas y de veteranos, también habrá espacio para los más jóvenes con la tradicional carrera de promoción, prevista a partir de las 11 horas. En ella participarán atletas desde la categoría baby hasta sub16, en distancias adaptadas que van de los 50 a los 1.800 metros. El interés por esta edición ha sido tal que el plazo de inscripciones se cerró al alcanzar el límite establecido, confirmando una cifra récord.