La UD Ibiza busca acabar con su debilidad ante los filiales

La UD Ibiza visita este domingo al Atlético Madrileño en la quinta jornada del grupo 2 de Primera Federación (Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20,30 horas). Los celestes llegan a Majadahonda con la misión de romper una racha histórica de resultados ajustados frente a filiales y demostrar que pueden imponerse fuera de casa a equipos jóvenes, técnicos y físicamente exigentes.

La UD Ibiza afronta el encuentro en Alcalá con la necesidad de ganar tras encadenar dos empates seguidos. Y con el objetivo de imponer su jerarquía ante rivales canteranos. El historial reciente frente al Atlético de Madrid B muestra que, pese a la juventud del adversario, los filiales colchoneros han sido siempre un oponente incómodo para los celestes. Desde que ambos equipos coincidieron en la temporada 2023-2024, los enfrentamientos oficiales han dejado un balance de máxima igualdad, con el filial madrileño logrando incluso alguna victoria en casa y los empates repitiéndose en la mayoría de los duelos.

En aquel primer curso, el Atlético B logró un empate 1-1 en su estadio y se impuso 0-1 en Can Misses. En la temporada siguiente, la igualdad fue la nota predominante, con un 1-1 en la isla y un 0-0 en el Cerro del Espino. Antes, en la campaña 2019-20 marcada por el Covid, los rojiblancos vencieron en Vila por 1-2. No hubo partido de vuelta por el confinamiento. Y este verano, en un amistoso disputado en Los Ángeles de San Rafael, la UD Ibiza consiguió un triunfo por 1-3, un resultado que permitió al equipo ganar confianza de cara al inicio de la temporada 2025-2026.

En total, en los últimos cinco encuentros oficiales, la UD Ibiza no ha logrado vencer al filial colchonero, mientras que el Atlético B ha sumado dos triunfos y tres empates, evidenciando que este rival se le resiste históricamente al club ibicenco.

El patrón de resultados ajustados frente a filiales no es exclusivo del Atlético B. Frente al Real Madrid Castilla, la UD Ibiza ha alternado empates y victorias por la mínima, con partidos marcados por la igualdad y la intensidad. Los duelos con el filial merengue muestran la dificultad de imponerse de manera consistente, especialmente en los desplazamientos, donde los jóvenes del Castilla acostumbran a manejar el balón con precisión y a ver portería con facilidad.

Con el Barça Atlètic, la UD Ibiza ha vivido partidos dramáticos. Durante los play-offs de ascenso en la temporada 2023-2024, el filial culé se impuso 1-2 en la ida y por 5-3 en la vuelta, dejando constancia de la capacidad ofensiva de ambos equipos pero también las dificultades defensivas del cuadro ibicenco. En temporadas anteriores, los resultados se repartieron entre victorias y derrotas ajustada.

El Villarreal B es otro filial que ha dado guerra a los celestes. La UD Ibiza ha alternado victorias en Segunda B con empates o derrotas en Segunda División y Primera Federación. Destacan resultados como el 2-0 en casa en enero de 2021 o el triunfo por 2-1 en febrero de 2025 en la actual categoría. Estos partidos muestran que, pese a la irregularidad en los últimos años, los celestes son capaces de competir y de sumar fuera de casa cuando logran mantener la concentración y aprovechar las oportunidades.

Por su parte, ante el Sevilla Atlético, la UD Ibiza ha logrado resultados positivos de manera más regular en las últimas temporadas, con victorias tanto en casa como a domicilio, destacando la más reciente en el primer partido de Liga (1-2). Frente al Betis Deportivo, los resultados han sido mixtos: alternancia de triunfos y derrotas que evidencian que los partidos contra filiales son siempre imprevisibles, especialmente fuera de la isla.

Con todo este contexto, el partido de este domingo en Alcalá de Henares adquiere un doble valor para la UD Ibiza. No solo se trata de sumar tres puntos para recobrar el pulso en la parte alta de la tabla, sino también de romper patrones históricos frente a los filiales, demostrar autoridad y jerarquía en la categoría y ganar confianza ante rivales jóvenes, rápidos y técnicamente dotados.

El Atlético B se presenta como un rival exigente, con jugadores acostumbrados a manejar el balón con rapidez, a presionar en bloque alto y a complicar la construcción de juego visitante. La UD Ibiza, por su parte, llega con la intención de imponer su estilo, aprovechar la experiencia de jugadores veteranos y hacer valer la cohesión del equipo. Ganar en Madrid no solo supondría un impulso en la clasificación, sino también un mensaje claro: la UD Ibiza está preparada para competir y vencer a filiales de primer nivel, reafirmando su papel protagonista en la competición.