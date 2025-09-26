El Sa Real Ibiza consigue la renovación de su jugador franquicia

El Sa Real Ibiza Basket ha confirmado la renovación de Nacho Martín, su gran referente en la Tercera FEB y uno de los nombres más ilustres que han pasado por el baloncesto español en las últimas dos décadas. El ala-pívot vallisoletano, de 42 años, que llegó a disputar más de una década en la ACB y formó parte de la selección española de 3x3, seguirá un año más liderando el proyecto ibicenco.

Desde el club destacan la importancia de mantener al que consideran su jugador franquicia. "Ha estado meditando retirarse para centrarse en el 3x3, pero al final ha decidido continuar un año más con nosotros”, señalaron fuentes de la entidad.

La continuidad de Martín supone un impulso decisivo para el Sa Real, que sigue trabajando en completar su plantilla. “Paralelamente a eso, bueno, a ver, también seguimos esperando el poder traer a un par de jugadores. Estamos pendientes de visados para poder presentarlos”, añadieron desde la directiva.

Torneo Integra

Mientras tanto, el conjunto ibicenco se encuentra inmerso en la disputa del Trofeo Integra, un torneo balear que le sirve como preparación para la temporada oficial. El balance, hasta el momento, es de una derrota y una victoria. En su estreno, los ibicencos cayeron en Menorca frente a Es Castell (96-66), en un encuentro marcado por las rotaciones y la falta de rodaje. Sin embargo, el equipo reaccionó en el segundo compromiso, imponiéndose en casa a Andratx por 82-71.

El próximo fin de semana se presenta exigente, con dos nuevas pruebas para calibrar el estado del grupo. El sábado, el Sa Real se medirá al Inca (18:30 horas) y el domingo visitará la pista del Calvià, también a las 18:30. En ambos partidos, Nacho Martín será uno de los principales atractivos para la afición, en una temporada en la que su presencia vuelve a elevar el nivel competitivo del conjunto ibicenco.