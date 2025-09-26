Mataró, último escollo para el Class Sant Antoni en la fase de grupos

El Class Bàsquet Sant Antoni cierra este viernes la fase de grupos de la Copa de España de baloncesto. Los isleños visitarán la cancha del Mataró desde las 17 horas, con el objetivo de sumar la tercera victoria en el torneo, en el que son líderes del grupo F con dos triunfos y ninguna derrota. Mientras, los catalanes llegan como colistas tras haber perdido los dos duelos que han disputado.

Con las eliminatorias de Copa ya en el horizonte, el bloque entrenado por Josep Maria Berrocal desea seguir «creciendo» antes de comenzar la Liga, en la que el Sant Antoni se estrenará también frente al Mataró el próximo 4 de octubre. «Los dos equipos seguro que queremos emplear este partido para continuar mejorando. Vamos con la ilusión de competir, aunque no tendremos a todo el equipo al completo porque siempre hay jugadores que están tocados. Si no está claro, no los forzaremos para jugar», sentenció el preparador de los baleares, que no especificó las posibles ausencias.

Cinco días después de vencer al Amics del Bàsquet Castelló, a los sanantonienses les toca ponerse el mono de trabajo de nuevo. Berrocal desea que sus jugadores apliquen en la cancha lo que están llevando a cabo en los entrenamientos, para ensamblar un equipo que ha ofrecido muy buenas sensaciones hasta la fecha. No en vano, entre todas las escuadras que están disputando la Copa el Sant Antoni es el tercero en la clasificación general. Sólo están por delante, por un mejor balance de puntos, el Gandía y el Morón.