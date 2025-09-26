El Class Sant Antoni pasa el rodillo en Mataró en la Copa de España

El Class Bàsquet Sant Antoni venció (62-98) este viernes al UE Mataró en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa de España. Los isleños fueron un auténtico rodillo en el Palau d’Esports Josep Mora, donde dese el principio dejaron clara su superioridad. El conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal llegará a las eliminatorias de la competición habiendo ganado todos sus encuentros en el grupo F y jugando un baloncesto de muchos quilates.

Ahora les espera la ronda de dieciseisavos de final, que se jugará el 21 y el 22 de octubre a partido único (estarán los 15 mejores de Segunda FEB de la primera fase y se incorporan los 17 equipos de Primera FEB). Ahí actuará un Class que ya se quiere centrar en el competición doméstica, en la que su gran reto será volver a optar al acenso a Primera FEB que se le negó en la pista en las dos últimas temporadas (en el último partido). De momento, las sensaciones son inmejorables, pero queda un largo y duro camino por delante.

En Mataró se vio un Class imperial, en el que anotaron los diez jugadores que utilizó Berrocal. Un trabajo conjunto brillante en el que Javi Rodríguez fue el MVP (un 23), con 10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias y dos recuperaciones. Un jugador hasta la fecha menos brillante, pero que con su actuación de este viernes deja claro que quiere sitio en el equipo. Mientras, los máximos anotadores fueron Gantt y Stoilov, con 14 puntos cada uno. En el Mataró, el líder fue Niang (20 puntos), el que más hizo en el partido.

El 0-9 de salida, con cinco puntos de Stoilov, un triple de Gantt y una canasta de dos de Iker Ruiz, fue la carta de presentación de los sanantonienses, que en su primera embestida se marcharon hasta el 1-16. Un resultado que obligó al técnico local, Sergi Fortes, a pedir el primer tiempo muerto. A pesar de todo, el Sant Antoni, con un juego coral y un gran acierto en los tiros de campo, se llevó el primer cuarto por 10-29.

El segundo cuarto arrancó con un triple de Pau Jordà y una canasta de dos de Hall, que daba oxígeno a los catalanes (15-29). Pero un 2+1 de Javi Rodríguez reactivó a los baleares (15-32), que fueron poco a poco aumentando su renta. Dos puntos de Stoilov pusieron el +20 para los de Berrocal (22-42). El Sant Antoni se gustaba y estaba hundiendo al Mataró. Tanto que los pitusos se escaparon de +24 (22-46). Una renta que se mantuvo antes de llegar al descanso, porque el periodo se cerró con un triplazo de Santi Paz para dejar el electrónico en 31-55.

El tercer cuarto fue un auténtico espectáculo de los visitantes. El bloque de Berrocal barrió de la pista a su rival con acciones de todo tipo. Una superioridad aplastante que llevó a los isleños a doblar a su adversario en el marcador en varias ocasiones (34-68 y 39-78). El show continuó con un Sant Antoni enchufadísimo. Un mate de Stoilov puso el 43-80 con el que se terminó el periodo, ya que el Mataró no anotó en su última acción.

El último acto se inicio con un triple de Gantt, que fijaba el 43-83, un +40 que rubricaba una superioridad aplastante. Los sanantonienses levantaron el pie y esto lo aprovecharon los catalanes para maquillar un poco el marcador hasta el 56-86. Sin embargo, el Sant Antoni volvió a apretar al final para acabar sellando el triunfo por 62-98. Una auténtica exhibición de los hombres de Berrocal, que el próximo 4 de octubre comenzarán la fase regular de la Liga visitando de nuevo al Mataró en tierras catalanas.