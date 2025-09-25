La Vuelta a Ibiza convoca a la ciudadanía para limpiar la bahía de Portmany

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo no solo se vive sobre dos ruedas. En esta edición dedicada a las familias, la cita vuelve a demostrar que el deporte también puede ser motor de cambio social y ambiental. El próximo sábado 27 de septiembre, la organización convoca a vecinos, voluntarios y ciclistas a participar en una gran jornada de limpieza de la bahía de Sant Antoni, una de las joyas naturales más emblemáticas de la isla.

La iniciativa busca poner en valor el respeto por el entorno y la importancia de mantener limpio y cuidado un espacio que es símbolo de Ibiza. Con el apoyo de los Ayuntamientos de Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, así como de la Associació de Voluntaris d’Eivissa y diversas empresas locales, la jornada se enmarca en el compromiso de la Vuelta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La actividad arrancará a las 9:00 horas, con dos puntos de encuentro:

Desde el Auditorio Caló de s’Oli (Sant Josep), donde los participantes disfrutarán de un desayuno ofrecido por el Ayuntamiento, para luego dirigirse hasta Sa Punta des Molí.

Desde Café Mambo (Sant Antoni), con desayuno a cargo del Grupo Mambo, y un recorrido de limpieza que finalizará en Ses Variades.

Tras la actividad, todos los voluntarios compartirán una comida en el Hotel Florencio Ibiza, donde no faltarán sorteos, premios y la oportunidad de celebrar el trabajo conjunto por un mar más limpio.

Declaraciones

“La bahía de Sant Antoni es un patrimonio natural, y con acciones como esta contribuimos no solo a su cuidado, sino también a generar conciencia sobre la necesidad de proteger nuestro entorno para las generaciones futuras. Agradecemos la implicación de todos los que harán posible esta acción colectiva en favor del medio ambiente”, ha comentado la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza de Sant Antoni de Portmany, Pepita Torres.

“Sant Josep de sa Talaia es un municipio con un entorno privilegiado, con mucho espacio protegido. Estamos totalmente de acuerdo con estas actividades deportivas y con incentivar las acciones al aire libre en un entorno natural. Somos un municipio que vivimos cara al mar y desde nuestro ayuntamiento apoyamos todas las actividades que se involucren con el respeto y cuidado de nuestro entorno”, aseguraba por su parte Felicia Bocú, regidora de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral de Sant Josep.

La Vuelta Cicloturista a Ibiza invita así a toda la ciudadanía a sumarse a una jornada en la que cuidar del medioambiente se convierte en un gesto colectivo, demostrando que cada pequeño esfuerzo contribuye a proteger la belleza y el futuro de la isla.